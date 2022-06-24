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Правительство Казахстана запросило у других стран 100 тысяч тонн сахара

23.06.2022, 12:55 9021
Правительство Казахстана запросило у других стран 100 тысяч тонн сахара
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Правительство Казахстана запросило у других стран 100 тысяч тонн сахара, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы запросили еще 100 тысяч тонн, помимо тех 350 тысяч тонн, которые сегодня уже приняты", - заявил Бахыт Султанов в кулуарах правительства. 

 
По его словам, на данный момент Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов. 
 

Мы потом к этому вопросу еще вернемся", - добавил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции. 

 
Он также сообщил, что в Беларуси 15 июля состоится очередное заседание совета ЕЭК, на котором будет дополнительно рассмотрен вопрос поставки сахара.
 

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Парламент принял поправки по вопросам налогообложения майнеров и увеличению акцизов на табачные изделия

23.06.2022, 13:32 8471
Парламент принял поправки по вопросам налогообложения майнеров и увеличению акцизов на табачные изделия
Фото: Pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью принятых поправок является совершенствование налоговой нагрузки на горнорудный сектор и освобождение от налога на добычу полезных ископаемых для новых месторождений.
 
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров пояснил, что планируется увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым - на 30%. 
 
Кроме того, законопроект предусматривает установку ставок цифрового майнинга с расчетом на выравнивание совокупной суммы цены на электроэнергию и суммы платы для всех майнеров.
 

Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки - чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы", - пояснил глава МНЭ. 

 
Также предлагается поэтапное увеличение акцизов на различные виды табачных изделий, в том числе на товары с нагреваемым табаком.
 
Еще одной целью поправок в Налоговый кодекс является дестимулирование вывода капитала из страны. Для этого предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%. 
 

Налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами - нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода", - сказал Куантыров. 

 
В пресс-службе сената отметили, что  данный закон увеличит приток дополнительных средств в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства, снижения рисков вывода капитала за рубеж, повышения отдачи от использования недр, исключения неэффективных льгот и преференций, а также совершенствование налогового администрирования.
 

Сразу на 57% за год подорожали яблоки для жителей Алматы

23.06.2022, 11:40 10361
Сразу на 57% за год подорожали яблоки для жителей Алматы
АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - По итогам мая текущего года стоимость яблок для казахстанцев подскочила сразу на 28,5% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Несмотря на популярность яблок у казахстанцев и всевозможную "яблочную" символику южной столицы страны, города Алматы, Казахстан не относится к странам с дешевыми яблоками. Более того, самые высокие показатели роста цен отмечены как раз в Алматы (сразу на 56,9% за год) и Алматинской области (на 47,3%), информирует energyprom.kz.
 
Отмечается, что в рейтинге стран с самыми дешевыми яблоками Казахстан занял лишь 19-е место из 104, разделив его с Беларусью. По данным на 21 июня текущего года, килограмм яблок в РК стоил 1,22 доллара США.
 
Лучшие показатели в рейтинге у Молдовы (0,62 доллара США за килограмм яблок), Украины (0,65 доллара США) и Турции (0,68 доллара США). Дороже всего среди стран, вошедших в рейтинг, яблоки стоили в Южной Корее (6,17 доллара США за килограмм).
 
Среди стран СНГ дороже, чем в РК, яблоки стоили в Узбекистане (1,29 доллара США за килограмм) и России (2,18 доллара США).
 
В среднем по стране килограмм яблок обходился жителям и гостям страны в 619 тенге за килограмм. Самыми "дорогими" крупными городами стали Актау (792 тенге за килограмм яблок в мае текущего года), Усть-Каменогорск (745 тенге) и столица Нур-Султан (711 тенге). Самые приятные цены отмечены в Кызылорде (514 тенге за килограмм), Актобе (528 тенге) и Кокшетау (531 тенге).
 

За четыре месяца текущего года в РК завезли 47,5 тысячи тонн яблок, груш и айвы - на 0,5% больше, чем годом ранее. В деньгах импорт в секторе достиг 22 млн долларов США - на 3,5% больше, чем год назад. В целом за двенадцать месяцев 2021 года импорт составил почти 116 тонн яблок, груш и айвы на 50,3 млн долларов США", - отмечают аналитики.

 
Экспорт же в секторе в текущем году пренебрежительно мал. Так, за январь-апрель текущего года импорт превышал экспорт в 94,4 раза в тоннах и в 75 раз в деньгах. А по итогам января-декабря 2021 года импорт обогнал экспорт в 20,2 раза в тоннах и в 17,2 раза в деньгах.
 
Согласно данным, при годовом импорте фруктов в секторе в 116 тысяч тонн валовой сбор непосредственно яблок составил в 2021 году 262,8 тысячи тонн - почти столько же, сколько и в 2020-м. Урожайность незначительно снизилась - на 0,4%, до 8,1 тонны с гектара.
 

За пять лет валовой сбор яблок увеличился на 39,7%, за десять - в 2,3 раза, за двадцать - в 2,5 раза. Урожайность же за пять лет выросла на 15%, за десять - на 56,6%, а за двадцать лет - почти втрое", - отмечают аналитики.

 

Холдинг "Байтерек" намерен купить "Сбербанк Казахстан"

23.06.2022, 11:14 11166
Холдинг "Байтерек" намерен купить "Сбербанк Казахстан"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова подтвердила информацию о переговорах национального управляющего холдинга "Байтерек" о покупке АО "Сбербанка Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мадина Абылкасымова напомнила, что АО "Сбербанк Казахстан", являясь дочерней компанией ПАО "Сбербанк Россия", не может проводить операции в иностранной валюте из-за санкций.
 

У него были закрыты корреспондентские счета в иностранных банках-корреспондентах, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования", - пояснила она.

 
В этой связи "Сбербанк Россия" принял решение о продаже своей дочерней компании в Казахстане и ведет переговоры с холдингом "Байтерек" о продаже банка.

Ранее еще один дочерний российский банк, попавший под санкции, - "Альфа-Банк Казахстан" был приобретен "Банком ЦентрКредит".
 

Кабмин РК принял новую Концепцию инвестполитики

23.06.2022, 09:47 12211
Кабмин РК принял новую Концепцию инвестполитики
Фото: пресс-служба правительства РК
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Кабинет министров Республики Казахстан проголосовал за утверждение новой Концепции инвестиционной политики, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Как рассказал на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов, в концепции поставлены амбициозные целевые индикаторы - довести в 2026 году уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повысить приток прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд.
 
По информации пресс-службы правительства, Смаилов дал следующие поручения госорганам: 
 
1. Обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий Концепции инвестиционной политики.
 
2. Министерствам национальной экономики и иностранных дел совместно с центральными и местными исполнительными органами произвести декомпозицию новых целевых индикаторов Концепции.
 
3. Министерству иностранных дел поручено сформировать график заслушивания отраслевых министерств и акиматов о проводимой работе по привлечению инвестиций и реализуемых проектах на заседаниях Инвестиционного штаба ежемесячно под председательством первого заместителя премьер-министра и ежеквартально под председательством премьер-министра РК.
 
4. Акимам необходимо держать на особом контроле ход достижения индикаторов и оперативно реагировать на проблемные вопросы при реализации инвестиционных проектов.
 
Говоря о работе по привлечению иностранных инвестиций, заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров отметил, что Казахстан с долей в 46% по-прежнему лидирует в Центральной Азии по притоку иностранных инвестиций.
 
Он уточнил, что основными странами-инвесторами являются Нидерланды, США, Швейцария, Российская Федерация, Китай, Бельгия, Великобритания, Южная Корея, Турция и Франция.
 
По всем ключевым отраслям наблюдался рост: горнодобывающая промышленность - на 18,3%, обрабатывающая промышленность - на 65,4%, торговля - на 46,7%, финансовая и страховая деятельность - на 57,2%, строительство - на 37,8%.
 
Спикер напомнил, что в апреле был сформирован единый пул всех инвестиционных проектов, реализуемых в стране. На сегодня пул состоит из 765 проектов на общую сумму 24,4 трлн тенге с созданием 112 тысяч новых рабочих мест. Среди вводимых проектов он назвал строительство арабскими инвесторами многофункционального комплекса в Нур-Султане, завод по производству шин компании "Татнефть" в Карагандинской области, проект ENI/General Electric по строительству второй очереди ветряной электростанции на 48 МВт в Актюбинской области, 5 проектов ВИЭ в ВКО, Алматинской, Туркестанской, Актюбинской областях и другие.
 
Подводя итог, Айдаров отметил, что необходимо акцентировать внимание на привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс, доля которого в структуре ПИИ составляет менее 1%, транспорт и логистику, сектор услуг, финтех, зеленую энергетику, редкие и редкоземельные металлы.
 
Как сообщалось ранее, проект концепции включает план действий, содержащий 45 конкретных мероприятий системного характера, структурированных по трем основным направлениям: дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы; содействие росту инвестиционной активности частного сектора; раскрытие инвестиционного потенциала экономики. 
 

Казахстан планирует нарастить приток иностранных инвестиций до $25,5 миллиарда к 2026 году

23.06.2022, 09:32 12811
Казахстан планирует нарастить приток иностранных инвестиций до $25,5 миллиарда к 2026 году
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В соответствии с поручением главы государства Министерством нацэкономики совместно с госорганами и организациями при участии Всемирного банка разработан проект Концепции инвестиционной политики Республики Казахстан до 2026 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как рассказал в ходе заседания правительства первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, основные целевые индикаторы, предусмотренные проектом концепции, - доведение уровня инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повышение притока прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд уже в 2026 году.
 
По информации пресс-службы правительства, проект концепции включает план действий, содержащий 45 конкретных мероприятий системного характера, структурированных по трем основным направлениям:
 
1. Дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы.
 
2. Содействие росту инвестиционной активности частного сектора.
 
3. Раскрытие инвестиционного потенциала экономики.
 

Минсельхоз увеличит субсидирование птицефабрик яичного направления

22.06.2022, 09:05 21751
Минсельхоз увеличит субсидирование птицефабрик яичного направления
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства внесены изменения и дополнения в части включения субсидирования пищевого яйца, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Правила вступят в действие 30 июня 2022 года - по истечении 10 календарных дней после их официального опубликования.
 
Таким образом, отечественные птицефабрики яичного направления с 1 июля могут подавать заявки на получение субсидий в размере 3 тенге за одно яйцо.
 
На субсидирование пищевого яйца в текущем году из республиканского бюджета выделено 6,5 млрд тенге.
 
В 2021 году на поддержку яичного птицеводства было направлено 4,3 млрд тенге.
 
На 1 мая 2022 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье птиц в Казахстане увеличилось на 3,7%, до 47,1 млн голов.
 

Производство куриных яиц увеличилось на 12,1% и составило 1559,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка пищевым яйцом составляет 100%", - отметили в МСХ.

 

Казахстанским банкам выделены очередные транши для льготного автокредитования

21.06.2022, 18:18 30156
Казахстанским банкам выделены очередные транши для льготного автокредитования
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - АО "Фонд развития промышленности" выделил очередные транши по программе финансирования льготного автокредитования банкам АО "Евразийский банк" и АО "Народный банк Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выделяемая сумма лимитов составляет: 
 
  • АО "Евразийский банк" - 10 млрд тенге; 
  • АО "Народный банк Казахстана" - 7,5 млрд тенге. 
 
Таким образом, в рамках программы банкам-участникам переданы 90 млрд тенге, из которых: 
 
  • АО "Евразийский банк" - 25 млрд тенге;
  • АО "Банк ЦентрКредит" - 27,5 млрд тенге;
  • АО "Народный банк Казахстана" - 22,5 млрд тенге;
  • АО "Forte Bank" - 15 млрд тенге.
 
После освоения выделенного транша оставшийся лимит в размере 10 млрд тенге будет выделен АО "Евразийский банк". 
 

На сегодня банками-участниками одобрено 10 888 заявок на общую сумму 82 млрд тенге и выдано 4847 автомобилей", - сообщили в фонде

 
В нем отметили, что нераспределенный лимит от общей суммы в 90 млрд тенге составляет 8 млрд тенге.
 

Заявки на получение автокредита в пределах данной суммы принимают только АО "Евразийский банк" и АО "Народный банк Казахстана". Остальные банки - участники программы полностью освоили выделенные лимиты. Дальнейшее предоставление новых автокредитов будет осуществляться банками-участниками в рамках револьверного механизма кредитования за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками", - проинформировали в пресс-службе. 

 

С казахстанцев сняли обязательство установки кнопки SOS на ввозимые авто

21.06.2022, 17:54 27966
С казахстанцев сняли обязательство установки кнопки SOS на ввозимые авто
Фото: Depositphotos
МИНСК. 21 ИЮНЯ - Совет Евразийской экономической комиссии согласился с предложением Казахстана приостановить до 1 февраля 2023 года требования Таможенного союза, касающиеся обязательного оснащения устройствами/системами вызова экстренных оперативных служб (кнопка SOS) транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Принятые решения обусловлены проблемой дефицита микросхем, сообщает Минторговли РК
 

От наличия такого требования де факто страдают граждане, которые несут значительные расходы на прохождение оценки процедур соответствия, установку этой "кнопки". Учитывая проблемы с ее изготовлением в принципе, должны еще и найти поставщика. Мы обратились в ЕЭК с предложением временно освободить от обязательства по "кнопке" машины, которые ввозятся частными лицами для личного пользования", - пояснил член Совета ЕЭК от Казахстана, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

 
Также было принято решение, что право владения, пользования, распоряжения данными автомобилями осуществляется исключительно по законодательству стран в отношении таких транспортных средств.
 
Напомним, сегодня в Минске прошло внеочередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. На нем было принято решение продлить для РК квоту на беспошлинный импорт сахара до 31 октября 2022 года. 
 
Также решено снизить ставки ввозных таможенных пошлин и применять тарифные льготы в отношении отдельных видов сельскохозяйственного оборудования, частей и комплектующих для него.
 

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