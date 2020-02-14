В Алматы приостановили лицензии 102 строительных компаний

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы из-за нарушения норм лицензирования приостановлены лицензии 102 строительных компаний, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля города, по итогам 2019 года ведомством было выдано 1158 государственных лицензий и 154 аттестата экспертам, осуществляющим экспертные и инжиниринговые работы в строительстве. Между тем в ходе работ по надзору за градостроительной деятельностью у 102 строительных компаний приостановлены лицензии за нарушение норм лицензирования, в том числе за несоответствие квалификационным требованиям и несвоевременное продление лицензий.

Управлением совместно с ДКНБ и ДГД города выявлены три компании с поддельными лицензиями, по ним инициированы исковые заявления о признании их недействительными. ТОО "АртемидаLTD" лишением подвида лицензируемого вида деятельности по работам "монтаж металлических конструкций" и ТОО "CentralAsianHolding" лишением подвида лицензируемого вида деятельности по работам "промысловых и магистральных сетей нефтепродуктов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Уже в этом году началась проверка в отношении шести недобросовестных строительных компаний.

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