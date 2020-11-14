За 10 месяцев объем транзитных грузов через Казахстан вырос на 22%

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - За 10 месяцев текущего года общий объем транзитных грузов через Казахстан составил 18,9 млн тонн грузов, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 22%, передает Kazakhstan Today.

По железной дороге перевезено 17,2 млн тонн транзитных грузов, что на 24% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Автомобильным транспортом перевезено 1,66 млн тонн транзитных грузов, прирост составил 5%", - сообщили пресс-службе Союза транспортников Казахстана "KAZLOGISTICS".

С января по октябрь через территорию Казахстана перевезено 718,6 тыс. контейнеров, что на 35% больше, чем в прошлом году.

В направлении Китай - Европа - Китай за десять месяцев текущего года транзит составил 444,5 тыс. контейнеров, рост составил 62%.

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