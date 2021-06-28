ЕАБР привлек 10 млрд тенге, разместив однолетние облигаций на KASE

АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Евразийский банк развития разместил однолетние дисконтные облигации в тенге (EABRb13, KZ2D00005824) на KASE. Объем размещения составил 10 миллионов бумаг на общую сумму 9,13 миллиарда тенге по ставке 9,5485%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выпуск краткосрочных облигаций, наиболее востребованных на казахстанском рынке, вызвал повышенный интерес со стороны инвесторов: общий объем заявок на покупку оказался в 3,5 раза больше предложения, сообщает пресс-центр ЕАБР.

Размещение собственных облигаций является важной частью мандата банка и стратегии по развитию финансовых рынков стран - учредителей ЕАБР, а также способствует укреплению имиджа Банка на долговом рынке", - заявил начальник отдела ценных бумаг ЕАБР Сергей Арзуманов.

В 2021 году банк планирует увеличить свое присутствие на KASE в качестве эмитента облигационных выпусков.

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