Энергосистема РК в ближайшие 10 дней увеличится еще на 1150 МВт электроэнергии - Минэнерго

Фото: livejournal.com
Глава ведомства провел совещание, на котором обсуждались вопросы по исполнению ремонтных кампаний станций, разработке энергетического баланса республики Казахстан до 2035 года и о присоединении городов и районов Западного Казахстана к Единой энергосистеме страны, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Кроме того, министр ознакомился с ходом реализации проектов восстановления первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 и строительства третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 и выполнения ремонтных кампаний на станциях Павлодарской области.
Завершаются подготовительные работы по вводу в сеть после осуществления ремонтов энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1, а также турбоагрегата и котлоагрегата на Аксуской ГРЭС. Суммарная мощность, вводимая в Национальную электрическую сеть, составит 650 МВт. Ожидается также завершение ремонта энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2, что прибавит еще 500 МВт к энергосистеме страны. Министр поручил завершить эти работы в течение 10 дней и запустить энергоблоки. Таким образом, энергосистема страны увеличится еще на 1150 МВт электроэнергии".
По итогам совещания, энергопроизводящим организациям было поручено:
- принять все необходимые меры по своевременному вводу оборудования, находящегося в ремонте, при этом не допустить снижения качества ремонтов;
- для исключения риска образования внеплановых отключений генерирующего оборудования в 2022 году, начать проработку вопроса с системным оператором по планированию осуществления летней ремонтной кампании.
Системному оператору АО KEGOC" совместно с разработчиками прогнозного баланса дано поручение по внесению в Министерство энергетики в срок не позднее 15 ноября итогового варианта энергетического баланса Республики Казахстан до 2035 года.
Ранее в АО KEGOC рассказали о текущей ситуации в Единой электроэнергетической системе Казахстана. В пресс-службе нацоператора сообщили, что в предстоящий осенне-зимний максимум нагрузки ожидается 17 000 МВт при собственной генерации 16 540 МВт. Недостаток генерации, равный 540 МВт, будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта.
Сообщалось также, что в Казахстане отмечен аномальный рост энергопотребления. В Минэнерго его связывают с деятельностью "серых" майнеров.
В частности, под Темиртау была обнаружена подпольная майнинг-ферма.
В связи с этим, сегодня на правительственном часе в сенате вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что майнинговые компании будут отключать от подачи электроэнергии в часы пик.