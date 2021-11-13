Энергосистема РК в ближайшие 10 дней увеличится еще на 1150 МВт электроэнергии - Минэнерго

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ПАВЛОДАР. 2 НОЯБРЯ - В ближайшие 10 дней энергосистема страны увеличится еще на 1150 МВт электроэнергии. Об этом сегодня, в ходе посещения электрических станций Павлодарской области заявил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава ведомства провел совещание, на котором обсуждались вопросы по исполнению ремонтных кампаний станций, разработке энергетического баланса республики Казахстан до 2035 года и о присоединении городов и районов Западного Казахстана к Единой энергосистеме страны, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Кроме того, министр ознакомился с ходом реализации проектов восстановления первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 и строительства третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 и выполнения ремонтных кампаний на станциях Павлодарской области.

Завершаются подготовительные работы по вводу в сеть после осуществления ремонтов энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1, а также турбоагрегата и котлоагрегата на Аксуской ГРЭС. Суммарная мощность, вводимая в Национальную электрическую сеть, составит 650 МВт. Ожидается также завершение ремонта энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2, что прибавит еще 500 МВт к энергосистеме страны. Министр поручил завершить эти работы в течение 10 дней и запустить энергоблоки. Таким образом, энергосистема страны увеличится еще на 1150 МВт электроэнергии".

По итогам совещания, энергопроизводящим организациям было поручено:

- принять все необходимые меры по своевременному вводу оборудования, находящегося в ремонте, при этом не допустить снижения качества ремонтов;

- для исключения риска образования внеплановых отключений генерирующего оборудования в 2022 году, начать проработку вопроса с системным оператором по планированию осуществления летней ремонтной кампании.

Системному оператору АО KEGOC" совместно с разработчиками прогнозного баланса дано поручение по внесению в Министерство энергетики в срок не позднее 15 ноября итогового варианта энергетического баланса Республики Казахстан до 2035 года.

Ранее в АО KEGOC рассказали о текущей ситуации в Единой электроэнергетической системе Казахстана . В пресс-службе нацоператора сообщили, что в предстоящий осенне-зимний максимум нагрузки ожидается 17 000 МВт при собственной генерации 16 540 МВт. Недостаток генерации, равный 540 МВт, будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта.







