Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря
01.12.2021, 16:15 285553
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ДЕКАБРЯ - Авиакомпания QAZAQ AIR накануне сообщила об отмене всех рейсов из аэропорта и в аэропортПетропавловска в связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта. Сегодня в авиакомпании уточнили, что действие сертификата продлено до 10 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Авиационная администрация Казахстана приняла решение приостановить действие сертификата годности аэропорта Петропавловска с 10 декабря 2021 года. Авиакомпания QAZAQ AIR информирует об отмене всех рейсов (IQ437 и IQ438) в период с 10 декабря по 31 декабря 2021 года", - заявили в авиакомпании.
Отмечается, что пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. Если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected]
Вместе с тем в Комитете гражданской авиации сегодня заявили о том, что рейсы в аэропорт и из аэропорта Петропавловска выполняются в штатном режиме.
Аэропорт города Петропавловск имеет сертификат годности аэродрома, выданный Авиационной администрацией Казахстана 6 августа 2021 года сроком на 1 год. По итогам проведенной сертификации между эксплуатантом аэродрома и Авиационной администрацией Казахстана составлен План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Аэропортом совместно с акиматом Северо-Казахстанской области принимаются меры по устранению выявленных несоответствий (устранено порядка 70%)", - проинформировали в КГА.
Вместе с тем о том, будет ли продолжено выполнение авиарейсов после 10 декабря, в сообщении КГА не говорится.
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Флаг Казахстана поднят на EXPO 2020 Dubai
01.12.2021, 17:37 232471
Фото: Пресс-служба премьер-министра
ДУБАЙ. 1 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин, который находится с официальным визитом в ОАЭ, принял участие в мероприятиях в рамках Национального дня Казахстана во всемирной выставке EXPO 2020 Dubai, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На центральной площади ЭКСПО Аль-Васл Плаза в присутствии Мамина и министра по вопросам толерантности и сосуществования, генерального комиссара EXPO 2020 Dubai шейха Нахайана бин Мубарака Аль Нахайана проведена церемония поднятия национального флага Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Глава правительства РК также принял участие в Казахстанском торгово-инвестиционном форуме, собравшем около 100 человек - представителей государственных органов, деловых кругов, национальных холдингов и институтов развития РК и ОАЭ.
На сегодняшний день отношения между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на качественно новый уровень. С 1991 года ОАЭ инвестировали в экономику РК свыше $4 млрд. В Казахстане работают свыше 250 компаний с участием капитала ОАЭ. Несмотря на сохраняющиеся риски в глобальной экономике, сотрудничество между нашими странами продолжает укрепляться", - сказал Мамин на пленарной сессии форума.
Глава правительства отметил, что знаковым событием в двусторонних отношениях стало подписание в октябре текущего года межправительственного соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд.
По итогам форума подписаны соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционные документы по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.
По информации пресс-службы, в настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше $3,5 млрд.
В рамках визита в Дубай премьер-министр РК также ознакомился с цифровой выставкой Центра развития торговой политики QazTrade, посетил тематические павильоны выставки EXPO 2020 Dubai, а также провел переговоры с руководством ведущих компаний ОАЭ.
На праздновании Национального дня Казахстана для гостей всемирной выставки на территории Expo состоялся концерт с участием академического фольклорно-этнографического оркестра имени Н. Тлендиева "Отырар сазы", оперной певицы Марии Мудряк, коллектива "Астана балет" и других артистов Казахстана.
Товарооборот ЕЭК с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% - до $5,2 млрд
01.12.2021, 14:42 314605
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Товарооборот Евразийской экономической комиссии с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% - до 5,2 млрд долларов, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в ходе встречи с министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном по поводу Соглашения о свободной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В октябре исполнилось пять лет с даты вступления документа в силу. В 2016 - 2020 годы товарооборот Евразийского экономического союза с Вьетнамом увеличился более чем на 40%, а по итогам девяти месяцев 2021 года возрос еще на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,2 млрд долларов", - рассказал Слепнев.
В то же время министр подчеркнул, что для дальнейшего сбалансированного роста торговли необходимо добиваться полномасштабного осуществления всех договоренностей, заложенных в соглашении, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Рассчитываем, что увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью на вьетнамский рынок будет способствовать, в частности, реализация приоритетных инвестиционных проектов, для которых соглашение создает благоприятные условия", - заявил Слепнев.
Министр по торговле ЕЭК также сообщил, что в рамках Соглашения о свободной торговле продолжается работа по созданию электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Как ожидается, эта система будет способствовать снижению административных барьеров и развитию торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.
Кроме того, в ходе встречи был обсужден ряд текущих вопросов взаимодействия. В частности, вопросы поставки удобрений на вьетнамский рынок, а также выполнения Вьетнамом экспортных обязательств в части ряда чувствительных товаров легкой промышленности.
В завершение встречи стороны договорились провести в I квартале будущего года заседание Совместного комитета, в задачи которого входит предметное рассмотрение вопросов, связанных с исполнением Соглашения о свободной торговле.
Основным содержанием предстоящей встречи можно сделать определение направлений углубленного отраслевого сотрудничества в традиционных и новых сферах", - отметил Слепнев.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами.
Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы
01.12.2021, 11:49 186355
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 000 тенге, посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле главы государства Касым-Жомарт Токаева.
Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона - горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты - 155x79 миллиметров", - отметили в ведомстве.
На лицевой стороне банкноты изображены государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, монумент "Казак Елi" как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мангiлiк Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты - "Баскур" по мотивам убранства традиционного жилища казахов - "Киіз Уй".
На оборотной стороне банкноты изображен портрет Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, панорамный вид города Нур-Султан и резиденции Президента Акорда, изображение логотипа, посвященного празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.
Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе.
Как напомнили в Нацбанке, первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию Независимости Республики Казахстан.
В настоящее время в Казахстане в обращении находятся банкноты номиналами 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге.