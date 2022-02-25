В Акмолинской области запустят 10 индустриальных проектов

Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 24 ФЕВРАЛЯ - В этом году в рамках Карты поддержки предпринимательства в Акмолинской области запланирован запуск 10 проектов на 144,8 млрд тенге с созданием 1,9 тыс. рабочих мест, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наиболее крупными из них являются золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн в год в Бурабайском районе, третья очередь Макинской птицефабрики мощностью 25 тыс. тонн в год и другие", - рассказали в областном управлении внутренней политики.
По словам руководителя управления предпринимательства и туризма области Ербола Оспанова, драйвером экономической активности стал рост инвестиций.
Благодаря проектам ГПИИР, введенным с 2010 года, в области освоено производство новой продукции, ранее не выпускавшейся на территории области: железобетонные трубы, сферические подшипники, редкоземельные металлы, комплексные биоудобрения, безалкогольные напитки, мешки типа биг-бэг, цемент, сельскохозяйственная и коммунальная техника и другое", - сказал он.
В УВП отметили, что реализация проектов в рамках Карты индустриализации позволила постепенно перейти с традиционно аграрного направления на агро-индустриальное. Доля обрабатывающей промышленности достигла 25% в общей структуре экономики региона, передает управление внутренней политики.
В прошлом году в регионе в рамках Карты индустриализации было введено в эксплуатацию девять проектов с общим объемом инвестиций 790,1 млрд тенге. На данных предприятиях создано 564 новых рабочих места. В их числе такие проекты, как золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн руды в год, птицефабрика мощностью 6 тыс. тонн в год, завод по выпуску керамического рядового кирпича мощностью 30 млн штук в год, две ветровые электростанции мощностью 25 МВт и 7 МВт, организация сборки тракторов мощностью до 700 единиц в год, фабрика по переработке картофеля, комплекс по производству колбасных изделий, комплекс по переработке кобыльего молока и изготовлению кумыса", - поделились в пресс-службе.
Согласно информации, предприятиями, введенными в рамках Карты поддержки предпринимательства с начала реализации программы, за 2021 год произведено 55,1% из общего объема произведенной промышленной продукции, доля в обрабатывающей промышленности - 60,5%.
В УВП добавили, что в области с 2010 года реализовано более 110 проектов на 428,8 млрд тенге.