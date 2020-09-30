Алматы. 29 сентября. Kazakhstan Today - Кинотеатры Казахстана потеряли от 10 до 15 миллиардов тенге, передает Kazakhstan Today.

Владельцы кинотеатров заявили об уничтожении своего бизнеса. После ослабления карантинных мер им не разрешили работать даже вполсилы, сообщает " Хабар 24 ".

Пустующие несколько месяцев подряд залы почти что привели их к банкротству. По информации Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана, они потеряли от 10 до 15 миллиардов тенге. Предприниматели просят, чтобы им четко объяснили, когда, на сколько и что им разрешат. И одобрят ли их работу вообще, учитывая вторую волну, которую сейчас прогнозируют.

Карантин отбросил казахстанский кинобизнес на пять лет назад. Чем дольше залы пустуют, тем сложнее будет восстановиться. Такое заявление сделала президент Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана Мунира Ягудина.

7 кинотеатров из 92 в стране уже закрылись. Многие предприниматели говорят, что, скорее всего, после карантина не смогут открыться.

Несмотря на кажущуюся легкость, отмечает Мунира Ягудина, кинобизнес затратный и сложный. По словам президента ассоциации, кинозалы готовы работать при любых условиях. Если в октябре возьмут в прокат хотя бы несколько картин, то это поможет им сохранить бизнес.

Мы сидим в абсолютном неведении. В полном непонимании, что же происходит на самом деле. Дело в том, что театры уже открыты. Нас довели до состояния практически истерики. Мы реально не знаем, что делать. Тем не менее, видите ли, на абсолютно любых условиях открываться мы уже согласны. Сейчас речь идет о чем? Чтобы мы вышли в ноль и выплачивали людям зарплату", - сказала Ягудина.

Стоит отметить, что в России кинотеатры готовятся к повторному закрытию из-за роста числа заболевших. Вторая волна коронавируса, по их мнению, уничтожит отрасль. Владельцы залов начали перестраивать работу. Постоянные сотрудники заключают с работодателями краткосрочные договоры, в которых будут учтены условия повторной приостановки их деятельности. Об этом РБК сообщили в Ассоциации владельцев кинотеатров России. Отметим, что на данный момент в соседней стране разрешена работа кинотеатров в 75 регионах из 85.

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