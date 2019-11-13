Рост экономики Казахстана за 10 месяцев составил 4,4%

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь - октябрь 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Экономика Казахстана демонстрирует стабильную тенденцию роста: за январь - октябрь 2019 года рост ВВП составил 4,4% к соответствующему периоду прошлого года. Положительная динамика наблюдается в строительстве - 12,7%, торговле - 7,5%, транспортной сфере - 5,6%, обрабатывающем секторе, в том числе машиностроении - 18,2%, легкой промышленности - 19%, производстве цветных металлов - 7,5%, нефтепереработке - 7,2%, добыче металлических руд - 16,1%, услугах связи - 4,5%. Активы Национального фонда увеличились на 2,1%, до $59,2 млрд, доходы в республиканский бюджет - 8386,6 млрд тенге (100% к плану), темп роста составил 113,7%, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Премьер-министр заслушал доклады акимов Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей и города Нур-Султана, которые отстают по ряду экономических индикаторов, а также руководителей министерств с наибольшим неосвоением бюджетных средстве: экологии, геологии и природных ресурсов (10,6 млрд тенге), образования и науки (9,3 млрд тенге), культуры и спорта (6,1 млрд тенге), цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (5,1 млрд тенге).

Елбасы Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании фракции партии "Nur Otan" поставил задачу обеспечить рост экономики. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по экономическим вопросам поручил принять меры по сохранению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности страны", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил главам регионов и министерств активизировать работу по исполнению задач, поставленных Елбасы Н. Назарбаевым и президентом К. Токаевым, а также стимулировать рост ключевых промышленных показателей.

По бюджетной части наблюдается перевыполнение плана текущего года, так и в сравнении с прошлым годом. Однако у ряда администраторов бюджетных программ идет неосвоение бюджетных средств. Доводы по несостоявшимся конкурсам, недобросовестным подрядчикам и изменениям по планам финансирования не принимаются. До конца года осталось полтора месяца", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что для обеспечения качественного и устойчивого роста экономики необходимо сосредоточить усилия на привлечении инвестиций, создании рабочих мест, повышении производительности и улучшении благосостояния граждан.

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