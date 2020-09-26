10% предпринимателей Казахстана на грани банкротства в результате карантина

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Нацпалата предпринимателей "Атамекен" провела масштабный опрос частных предпринимателей, 10% из которых заявили о готовности объявить себя банкротами. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил председатель правления Палаты Аблай Мырзахметов, передает корреспондент агентства.

По словам Мырзахметова, более 800 тыс. предпринимателей в сфере услуг, или 60% от общего числа, подверглись серьезному испытанию во время карантина, не имея возможности работать.

Мы опросили 10%, то есть более 70 тыс. предпринимателей, и как показывает наш опрос, 10% опрошенных, уже на грани банкротства. Опрос был в конце августа, к концу сентября мы будем сверяться. То есть теперь мы должны будем увидеть через статистику, когда они подадут заявления или увидим рост зарегистрировавшихся на бирже труда", - уточнил спикер.

Также он отметил, что 30% опрошенных заявили о готовность к сокращению или оптимизации штата.

Самочувствие бизнеса достаточно тревожное. Надо активно пользоваться теми мерами, которые правительство предложило. Но, тем не менее локдаун не позволяет получать доходы и, понятно, бизнесу тяжело", - сказал Мырзахметов.

Он отметил, что наиболее пострадавшей является сфера услуг. В частности, по оценке, 15-20% предприятий ресторанного бизнеса до сих пор не открылись, так как действующие ограничения не позволяют заполнять заведения более чем на 30%, а расходы по содержанию, комуслугам, зарплатам и так далее необходимо нести.

Также полностью лишены доходов, кинотеатры, парки, аттракционы.

Вместе с тем, как отметил Мырзахметов, в тяжелой ситуации остаются частные образовательные учреждения.

У нас более 4,5 тыс. частных образовательных школ и детских садов, сейчас они испытывают серьезные трудности. Мы во вторник настоятельно обратились к премьер-министру, что нужно вводить подушевое финансирование, другие меры. Потому что они сейчас не могут оказывать платные услуги из-за ограничений. Очень бы не хотелось, чтобы эта сфера, которая появилась в последние годы, пострадала", - заключил председатель палаты.

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