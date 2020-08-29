Пенсионные накопления казахстанцев составили более 12 млрд тенге

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане пенсионные накопления вкладчиков составили более 12 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка. По информации финрегулятора, также в стране увеличился чистый доход от инвестирования пенсионных активов.

Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 августа 2020 года составили 12 060,4 млрд тенге, увеличившись за январь - июль 2020 года на 1259,9 млрд тенге, или на 11,7%.

По данным на 1 августа, за январь - июль 2020 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 753 млрд тенге - до 5086,7 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам на 1 августа достигло 11 млн.

Сумма пенсионных выплат за январь - июль 2020 года составила 98,2 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 августа занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (43,2% и 26,5% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства