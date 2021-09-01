Проекты нефтегазохимии на $12 млрд реализуют в Казахстане

КАЗАНЬ. 31 АВГУСТА - В Казахстане будут реализовываться проекты нефтегазохимии общей стоимостью 12 млрд долларов. Об этом рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев в ходе своего выступления на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр энергетики РК отметил, что между Казахстаном и Российской Федерацией наблюдается позитивная динамика развития в одной из ключевых отраслей экономик - нефтегазохимической отрасли.

Подтверждением этому является подписание в текущем году между нашими крупнейшими нефтегазовыми компаниями АО "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" Соглашения о базовых условиях взаимодействия по выпуску бутадиена и его производных", - сказал Нурлан Ногаев.

По информации Министерства энергетики РК, объем инвестиций по данному проекту составит порядка 820 млн долларов США, срок завершения - 2026 год. Планируется, что продукция завода будет поставляться в Российскую Федерацию, Европу, Турцию и Китай.

На сегодняшний день в Казахстане успешно действуют заводы по производству ароматических углеводородов, смазочных масел, полипропилена и октаноповыщающих присадок для бензина. Выпускаемая данными заводами линейка продукции пользуется высоким спросом на внутреннем рынке, а также экспортируется в соседние страны, такие как Китай, Россия, Узбекистан", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Казахстане также ведется строительство завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, стоимостью 2,6 млрд долларов США.

Помимо этого, на разных стадиях проработки находятся проекты по производству полиэтилентерефталата (430 тыс. тонн в год стоимостью $1 млрд), метанола (130 тыс. тонн в год, стоимостью $200 млн), олефинов (800 тыс. тонн в год стоимостью $1,8 млрд), полиэтилена (1,250 млн тонн в год стоимостью $7,6 млрд), бутадиена (186 тыс. тонн в год стоимостью $820 млн), базовых масел (280 тыс. тонн в год стоимостью $860 млн)", - проинформировали в Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что общая стоимость указанных проектов составляет порядка 12 млрд долларов США.

В рамках рабочей поездки в Республику Татарстан Нурлан Ногаев примет участие в работе международной научно-практической конференции, посвященной парадигме развития ТЭК в рамках решения ЕС о декарбонизации, обсудит с коллегами расширение использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве и строительной отрасли, а также встретится с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

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