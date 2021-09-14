Завод в Алматинской области производит порядка 12 тонн молочной продукции в сутки

ТАЛДЫКОРГАН. 13 СЕНТЯБРЯ - ТОО "Уштобе-Айдын" производит порядка 12 тонн молочной продукции в сутки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Завод по производству молочной продукции в Каратальском районе, фундамент которого был заложен в 1940 году, сейчас является ведущим предприятием. На сегодняшний день цех снабдил своей продукцией все Семиречье. В настоящее время предприятие производит 10-12 тонн молока и 16 видов кисломолочных продуктов в сутки.

Основной источник сырья - коровье молоко. Компания закупает молоко у крестьян, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей для дальнейшей переработки. Необходимый продукт компания перевозит собственным автотранспортом. Импортируемое сырье сначала проходит необходимую проверку в лаборатории.

Для начала мы проверяем состав продукции в собственной лаборатории. Смотрим на кислотность, плотность и жирность продукта. Если результаты теста хорошие, разрешается дальнейшее использование. Хочу отметить, что наша молочная продукция изготавливается из натурального сырья, поэтому срок годности составляет всего три дня, что очень немаловажно", - сказала специалист лаборатории ТОО "Уштобе-Айдын" Толкын Болысбекова.

Компания отправляет на рынок 500-600 килограммов сыра в день. В целом на заводе 4 цеха. Здесь работают 85 человек. ТОО "Уштобе-Айдын" - отечественный производитель, у которого трудятся 100% местных кадров. А для производства социально значимых молочных продуктов используется 100% местного сырья.

ТОО "Уштобе-Айдын" одним из первых в Казахстане запустило производство "Умных продуктов" - молока, обогащенного йодированным белком, и кисломолочных продуктов для профилактики йодной недостаточности и регулирования йодного обмена у населения Республики Казахстан. Одним из самых популярных продуктов предприятия является мороженое "Уштобе".

Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности потребителей. Особое внимание мы уделяем качеству продукции, упаковке и внешнему оформлению. Завтра планируется привезти необходимое оборудование. С помощью новых технологий мы планируем увеличивать объемы производства и еще больше укреплять наши позиции на рынке. Также хотим создать новые рабочие места", - поделился глава ТОО "Уштобе-Айдын" Константин Савинов.

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