12 стран Европейского союза в 2018 году сократили инвестиции в экономику Казахстана на 12,2%

Фото: inform.kz

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - В 2018 году почти половина стран Европейского союза сократила инвестиции в экономику Казахстана. Общее снижение валового притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по этим странам составило 12,2%, передает Kazakhstan Today.

Валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам 2018 года составил $24,3 млрд - на 15,8% больше, чем годом ранее ($21 млрд). В 2016 году, после кризисного 2015-го, в котором ПИИ сократились на 35,5%, инвестиционные потоки начали формировать положительную динамику. За последние три года объём ПИИ увеличился на 58%, пишет Ranking.kz

Ключевыми инвесторами в национальную экономику Казахстана традиционно являются Нидерланды - $7,3 млрд (+23,8%), США - $5,3 млрд (+44,7%) и Швейцария - $2,5 млрд (?14,3%). ТОП-10 стран-инвесторов формируют 89,5% ($21,7 млрд) всех иностранных инвестиций. Среди них ближайший сосед - Россия (4-е место в ренкинге) - инвестировал в экономику Казахстана в 2018 году $1,5 млрд, увеличив инвестиционную активность за год на 22,2%.

Европейские партнёры (страны ЕС) в 2018 году инвестировали в экономику РК $11,6 млрд (+15,8%). Инвестиции из стран ЕС несут стратегический характер для национальной экономики, так как их доля составляет 48%. В прошлом году РК и ЕС организовали пять совместных проектов на сумму, превышающую $350 млн.

Тем не менее почти половина стран Европейского союза сократила инвестиционные потоки в Казахстан. Финляндия уменьшила ПИИ в РК сразу на 63,3%, объём за год снизился с $30,1 млн до $11 млн. Бельгия - стратегический партнёр - ослабила инвестиционные потоки на 1,9%, что в денежном эквиваленте составило $19,9 млн. Австрия и вовсе извлекла капитал из экономики РК на сумму $14 млн, а инвестировала всего $3,2 млн. При этом годом ранее австрийские инвесторы вложили в национальную экономику $86,9 млн. В целом 12 стран ЕС за прошлый год сократили инвестиционные потоки в Казахстан на 12,2%.

На данный момент дальнейшая активность западных инвесторов и в целом глобальная инвестиционная позиция Республики Казахстан в ожидании внеочередных выборов президента, которые пройдут 9 июня 2019 года. Политическая стабильность - один из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность экономики. Учитывая это, многие отечественные эксперты поддержали инициативу действующего президента Касым-Жомарта Токаева о проведении досрочных выборов главы государства. Международная инвестиционная привлекательность Казахстана будет напрямую зависеть от исхода выборов президента и его дальнейшей политики", - пишет агентство.

Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана стартовало 10 апреля и продлится до 28 числа того же месяца. В этот период мировое инвестиционное сообщество будет пристально изучать биографию каждого кандидата и закладывать определённые ожидания в дальнейшую инвестиционную стратегию.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства