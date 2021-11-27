Товарооборот Казахстана с Китаем вырос почти на 13% за год

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НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - По итогам трех кварталов текущего года товарооборот Казахстана с Китаем составил 13,5 млрд долларов США - на 12,5% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Finprom.kz , экспорт из Казахстана в Китай сократился на 1,3% - до 7,3 млрд долларов США, а импорт, напротив, вырос на 34,7% - до 6,2 млрд долларов США.

В структуре товарооборота РК Китай занимает 18,5%; в структуре экспорта - 16,8%, импорта - 21%.

С начала года Казахстан отправил в Китай 163,2 тыс. тонн пшеницы, 90,4 тыс. тонн ячменя, 4 млн тонн железных руд, 44,3 тыс. тонн марганцевых руд, 37,1 млн тонн цинковых руд, 85,1 тыс. тонн угля, 2,5 млн тонн сырой нефти, 5,3 млрд кубометров природного газа, 3,7 тыс. тонн шерсти, 529,8 тыс. тонн ферросплавов, 28,1 тыс. тонн жиров и масел животного или растительного происхождения, 8,7 тыс. тонн текстильных изделий", - рассказали аналитики.

В то же время из Китая Казахстан завез 531 тонну кондитерских изделий, 1,3 тыс. тонн медикаментов, 9,5 тыс. тонн гигиенических и косметических средств, 1,7 млн шин и покрышек, 10,6 тыс. тонн бумаги, картона и целлюлозной ваты, 77,5 тыс. квадратных метров линолеума, 46,5 тыс. тонн трикотажной одежды, 2,5 тыс. тонн радиаторов, 1,9 тыс. тонн двигателей внутреннего сгорания, 9,7 тыс. тонн воздушных или вакуумных насосов, 9,6 тыс. тонн холодильников и морозильников, 1,7 тыс. тонн телефонных аппаратов, 303,6 тыс. мониторов и проекторов и т. д.

Согласно информации, обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 июля 2021 года составили 12,9 млрд долларов США, сократившись на 4,1% за год. Сокращение в секторе наблюдается с 2019 года, когда объем обязательств достигал 14,6 млрд долларов США.

Наибольший объем средств инвесторов из Китая пришелся на обрабатывающую промышленность РК - 2,7 млрд долларов США. В тройку популярных отраслей также вошли сфера транспорта и складирования (2,5 млрд долларов США), оптовая и розничная торговля и авторемонт (1,9 млрд долларов США).

В то же время валовой приток прямых инвестиций из Китая по итогам первого полугодия 2021 года достиг 508,7 млн долларов США - на 63,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года наблюдался спад сразу на 60,6% - до 310,7 млн долларов США.

На 1 ноября текущего года в стране насчитывалось 1,4 тыс. компаний с китайским участием - на 9,6% больше, чем годом ранее. Среди них 1,3 тыс. малых компаний, 15 средних и 20 крупных.

Большая часть компаний работает в сфере торговли и авторемонта, строительства и горнодобывающей промышленности.