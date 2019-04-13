Объем платежей через платежные системы Нацбанка РК в 14 раз превышает ВВП

Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - В 2018 году через платежные системы Национального банка Казахстана проведено 42,9 млн транзакций на сумму 834,6 трлн тенге, что превышает объем валового внутреннего продукта в 14,2 раза, передает Kazakhstan Today.

На платежном рынке Казахстана функционирует 20 платежных систем, в том числе национальные платежные системы, оператором которых является Национальный банк, и частные платежные системы, к которым относятся системы денежных переводов и системы платежных карточек. В 2018 году через платежные системы Национального банка Казахстана проведено 42,9 млн транзакций на сумму 834,6 трлн тенге, что превышает объем валового внутреннего продукта в 14,2 раза", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В целом за 2018 год коэффициент работоспособности платежных систем НБ РК составил 99,99%, что превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования платежных систем, отметили в ведомстве.

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