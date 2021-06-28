Минсельхоз напомнил фермерам о возможности до 14 июля застраховать уборку урожая от дождей

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Министерство сельского хозяйства напомнило фермерам о возможности до 14 июля застраховать уборку урожая от дождей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как засуха, так и слишком большое количество осадков может оказать негативное влияние на растениеводство. Избыток влаги влияет на качество зерна: дожди могут затруднить сбор урожая и привести к большим тратам на сушку. Страховые продукты в растениеводстве, в отличие от продуктов в животноводстве, имеют ограниченные сроки, связанные со специфичностью деятельности. Так, индексное страхование избытка влаги в почве предполагает страховой период с 15 августа по 14 октября 2021 года. Договоры страхования от переизбытка влаги в почве на 2021 год необходимо заключить до 14 июля в информационной системе Agroinsurance на сайте Qoldau.kz", - сообщили в пресс-службе МСХ РК.

Фермеры, которые заключают договоры страхования по индексу избытка влажности почвы, получают государственную поддержку - это субсидирование части страховых премий в размере 50%. То есть стоимость страховки для фермеров удешевляется ровно наполовину.

Страхованию подлежат зерновые (пшеница, ячмень, овёс) и масличные (подсолнечник, кукуруза, рапс, лён) культуры. Для этого в личном кабинете фермеру необходимо указать свои поля, определить страховую компанию, оплатить страховую премию и подать заявку на субсидирование.

В случае, если наступит страховой случай, в личный кабинет пользователя придет уведомление, а с помощью электронной цифровой подписи фермер подпишет заявление на выплату. Здесь же он сможет увидеть сумму, подлежащую к выплате. После этого на его счет перечисляются страховые выплаты. По страховому продукту, основанному на избытке влажности почвы, предусмотрены выплаты по двум уровням: в размере 5% и 15% от страховой стоимости. Общий возможный процент выплаты от страховой стоимости составляет 20%. При этом страховой тариф составляет 2,43%", - проинформировали в пресс-службе.

Как показал прошлый год, наличие засухи в начале сезона не влияет на возможность выпадения избыточных осадков в период уборки урожая. К примеру, один из сельхозтоваропроизводителей, застраховавший свои посевы в Шемонаихинском районе ВКО в прошлом году, получил страховые выплаты и по засухе, и по избытку влаги в почве. Страховые выплаты по двум его договорам составили 9,7 млн тенге.

До 30 мая были заключены договоры страхования от дефицита влажности почвы на 2021 год. Застраховано 121,3 тысяч гектаров в семи регионах и столице. Сегодня фермеры уже получают первые страховые выплаты по договорам индексного страхования дефицита влажности почвы. Так, 32 хозяйства из Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, застраховавшие посевы на 39 тысячах гектаров, получат выплаты на сумму 190,5 млн тенге. Страховая премия по этим договорам составила 319 млн тенге, из них 159,5 млн тенге оплатили аграрии и 159,5 млн тенге в качестве субсидий оплатил оператор в сфере агрострахования - Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", - напомнили в МСХ.

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