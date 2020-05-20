Первая Кантонская ярмарка пройдет в режиме онлайн с 15 по 24 июня

Алматы. 19 мая. Kazakhstan Today - Китай впервые проведет 127-ю Китайскую ярмарку импортных и экспортных товаров (Кантонскую ярмарку) в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Китай и Казахстан, являясь хорошими друзьями, надежными партнерами и добрыми соседями не только взаимно помогают и поддерживают друг друга в борьбе с коронавирусом, но и тесно сотрудничают и открывают широкие возможности в сфере восстановления производства и развитии экономики. Несмотря на то, что вспышка коронавируса временно препятствует взаимодействию людей и подрывает бывшие модели сотрудничества, появляются новые возможности и способы ведения сотрудничества. В целях снижения воздействия эпидемии на глобальную цепочку поставок, поддержки международной торговли и инвестиционной деятельности, а также для содействия восстановлению и устойчивому росту экономики стран мира в постэпидемический период, Китай впервые проведет 127-ю Китайскую ярмарку импортных и экспортных товаров (Кантонскую ярмарку) в режиме онлайн с 15 по 24 июня 2020 года", - сообщили в Генконсульстве Китая в Алматы.

В Генконсульстве рассказали, что на выставке по экспорту данной Кантонской ярмарки примут участие около 25 000 китайских компаний, а на выставке по импорту - около 400 компаний из 30 стран и регионов. Выставка по экспорту состоит из 50 выставочных площадок, разделенных на 16 категорий товаров, а именно: электроника и бытовая техника, светильники, автомобили и автозапчасти, скобяные инструменты, машина и оборудование, строительные материалы, химические продукты, продукция по энергетике, потребительские товары, сувениры и подарки, текстиль и одежда, обувь, предметы интерьера, офисные принадлежности, сумки и товары для отдыха, пищевые продукты, медикаменты и тонизирующие средства.

Кантонская ярмарка будет в полной мере использовать передовые информационные технологии при создании полнофункциональной онлайн-платформы для презентации. Все компании-участники этой ярмарки будут демонстрироваться онлайн в соответствии со своей выставочной площадкой.

Платформа обеспечивает функциями всепогодной онлайн-презентации, состыковки закупок и поставок, проведения онлайн-переговоров и другие. Покупатели смогут находить и просматривать информацию о продукции или компании и их виртуальные стенды посредством указания категории экспонатов, ключевых слов наименований продукции или компании и номера выставочного стенда", - пояснили в Генконсульстве.

Посредством онлайн-трансляции в прямом эфире можно вести индивидуальные переговоры с поставщиками. Платформа также имеет функцию публикации информации о спросе и предложении, покупателях, участниках выставки, что укрепляет онлайн-состыковку и обеспечивает честной справочной информацией стороны сделки.

Сообщается, что в целях обеспечения конфиденциальности сделок в формате B2B, поставщики и покупатели могут самостоятельно выбирать инструменты третьих сторон для проведения углубленных переговоров и создания заказов или других последующих процессов. Платформа также для удобства общения покупателей и экспонентов предоставляет программу видеоконференции, приложения социальных сетей и многоязычный перевод.

Более подробную информацию можно найти на веб-сайте Кантонской ярмарки: http://www.cantonfair.org.cn.

Организаторы выставки уверены, что данная инновационная модель облегчит участие в Кантонской ярмарке большего числа бизнесменов всего мира, включая казахстанских, позволит, не выходя из дома, в режиме онлайн заказывать качественные китайские товары и значительно сократит затраты на закупку.

Приглашаем казахстанских бизнесменов принять активное участие в 127-й Кантонской ярмарке, и пусть взаимовыгодное сотрудничество отгонит эпидемию и позволит интернет-бизнесу способствовать развитию торговли между Китаем и Казахстаном", - отметили организаторы.

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