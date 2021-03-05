На 15% вырос объем услуг, оказываемых платежными организациями в 2020 году

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - По итогам 2020 года объем оказываемых платежными организациями услуг вырос на 15%, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2020 года через сервисы платежных организаций было проведено 430,1 млн транзакций на сумму 2,3 трлн тенге: в сравнении с показателями 2019 года количество операций снизилось на 7% при увеличении суммы на 15%. 64,5% от платежей на сумму 1,5 трлн тенге были проведены в целях оплаты услуг операторов сотовой связи, превысив показатели аналогичного периода 2019 года на 26,4%", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что в 2020 году каждая вторая операция была осуществлена путем внесения наличных денег через терминалы оплаты и кассы.

В 2020 году увеличился как объем операций, совершенных онлайн, так и их количество. Объем онлайн-операций увеличился в 2 раза и составил 656,6 млрд тенге. Количество операций увеличилось в 1,5 раза и составило 97 млн", - проинформировали в НБ РК

По состоянию на 1 января 2021 года, на территории Казахстана зарегистрировано 70 платежных организаций. Операторами 24 систем электронных денег (из 28 систем электронных денег, функционирующих в Казахстане) являются платежные организации, операторами 4 систем электронных денег являются банки второго уровня и АО "Казпочта", уточнили в ведомстве.

По итогам 2020 года через сервисы платежных организаций были проведены операции с электронными деньгами на сумму 323,9 млрд тенге, что составляет 73% от оборота всех функционирующих систем электронных денег.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства