В Алматы цены на 19 продуктов останутся фиксированными до конца года

АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ – Благодаря соглашениям с производителями и торговыми сетями в Алматы подниматься цены на социально значимые продукты не будут, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За счет выдачи льготного займа торговой сети Magnum Cash & Carry в 54 супермаркетах Алматы законтрактовано 16 наименований социально значимых продовольственных товаров в объеме - 7,8 тыс. тонн, таким образом, до конца года мука первого сорта, гречка, рис, рожки, масло подсолнечное и сливочное, мясо кур, говядина, молоко, кефир, творог, сахар здесь реализуются по фиксированным ценам, причем цены на полках ниже городских на 5-30%, сообщила заместитель председателя правления СПК Алматы Гульмира Мурзалинова в ходе брифинга Региональной службы коммуникации.

С 1 сентября начата реализация 22 тыс. тонн сезонных овощей картофеля, моркови, лука, капусты в торговые сети "Магнум", в рамках "форвардного" закупа. Реализация будет вестись по сниженным ценам в течение 8 месяцев до апреля 2022 года", - отметила Мурзалинова.

Из местного бюджета выделено 10 млрд тенге, которые направлены на фиксирование цен на полках торговых сетей города, а также фиксирование отпускных цен производителей, минуя цепочку посредников, путем предоставления льготных займов, уточнила она.

К примеру, сегодня цена за килограмм картофеля не превышает 101 тенге, моркови - 120 тенге, лука - 89 тенге, капусты - 90 тенге. Эти цены ниже рыночных на 10-35%", - уточнила представитель СПК Алматы.

Кроме того, на 7 основных рынках города Алматы: "Зеленый базар", "Жана Акбулак" (оптовка), "Сары-Арка", "Тастак", "Таусамалы", Алматы-1, Ярмарка "Турксиб" с февраля 2021 года открыты "Социальные лавки", где реализуются 10 наименований СЗПТ (картофель, морковь, лук и капуста, сахар, гречневая крупа, масло подсолнечное, рис, рожки, мука) по сниженным ценам, что создает конкурентную среду среди торгующих. Оператором данных точек продаж является ТОО "МСС Trade", которому для реализации данного проекта выдан заём в размере 35 млн тенге для закупа и реализации более 307 тонн продукции, было отмечено в ходе брифинга.

Также достигнута договоренность об открытии подобных Социальных лавок по реализации мяса говядины и кур по фиксированным ценам ниже рыночных на 20-30% на указанных рынках.

Мурзалинова добавила также, что и в 14 супермаркетах торговой сети "Тоймарт" мука первого сорта, хлеб формовой, рис, рожки, масло подсолнечное и сливочное, мясо кур, кефир, творог, соль продаются по фиксированным социальным ценам до конца 2021 года.

Она также отметила, что благодаря выданным оборотным займам в размере 1 млрд тенге предприятию "ХБК "Аксай" удалось зафиксировать отпускную цену на хлеб формовой из пшеничной муки 1-го сорта до декабря 2021 года в размере - 75 тенге за булку. Реализация продукции ведется в 10 фирменных магазинах по отпускной цене хлебозавода, во всех ведущих торговых сетях с торговой наценкой не более 10% и 3042 магазинах "у дома" - не более 15%.

Цены на хлеб в Алматы являются самыми низкими по республике, подчеркнула Мурзалинова.

По ее словам, благодаря сотрудничеству с производителем "Asyl Meat" реализуется 90,4 тонны говядины в 5 фирменных магазинах по фиксированной цене 2050 тенге за килограмм, до 1 июня 2022 года. Наряду с этим законтрактовано 2730 тонн мясной продукции говядины и кур от Union Products, которые будут реализованы по фиксированным ценам (говядина – 2050 тенге за килограмм, мясо кур – 782 тенге за килограмм, в 130 магазинах до марта 2022 года. Также существует договоренность с "Алсад Казахстан" о поставке 49,6 млн штук яиц 1-й категории по фиксированной отпускной цене 400 тенге за десяток до февраля 2024 года.

Кроме того, в ходе брифинга было заявлено, что в Алматы создадут 24 оптово-распределительных центра.

В ноябре текущего года вблизи Индустриальной зоны Алматы на площади в 17 гектаров запланировано начало строительства распределительного центра ТОО "Национальная торгово-распределительная сеть". Ввод в эксплуатацию ожидается в начале 2023 года. Частный инвестор реализует проект в рамках государственно-частного партнерства. Данный проект ОРЦ является составной частью проекта по созданию Национальной товаропроводящей системы, состоящей из 24 оптово-распределительных центров по всей стране", - сообщил заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Дамир Тазабек.

По его словам, сумма инвестиций в рамках проекта составляет 35 млрд тенге. Ожидается, что это станет ключевым фактором роста производства плодоовощной продукции, включая увеличение объемов выращиваемой продукции на орошаемых землях. При этом будет выстроена новая технология хранения, торговли и распределения продовольствия. Оптово-распределительные центры будут предлагать специализированные услуги, начиная от хранения и переработки до распределения и сбыта продукции.

На сегодняшний день совместно с генеральным подрядчиком разработана проектно-сметная документация проекта, технико-экономическое обоснование проекта прошло Госэкспертизу, сообщил Тазабек.





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