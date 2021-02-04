Суд обязал "Азия Авто" выплатить государству почти 174 млрд тенге

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Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана вынес решение по иску Министерства индустрии и инфраструктурного развития к АО "Азия Авто" и обязал компанию вернуть государству 173 979 726 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, "Азия Авто" должна заплатить пошлину в размере 5 219 391 780 тенге в доход местного бюджета. Это решение компания еще может обжаловать в судебной коллегии по гражданским делам суда Нур-Султана.

Ранее МИИР сообщало, что заключенные между министертсвом, АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан" соглашение о промышленной сборке от 7 апреля 2017 года и дополнительное соглашение №1 от 4 ноября 2019 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана от 24 августа 2020 года №7119-20-00-2/6894 признано недействительным и расторгнуто ввиду неоднократных нарушений обязательств со стороны холдинга.

Разрыв соглашения призван мотивировать руководство холдинга к выполнению ранее взятых на себя обязательств. Компания в течение 18 лет с момента своего создания получала поддержку производства, но не выполнила договорные обязательства по модернизации производства и повышению уровня казахстанского содержания", - рассказал председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности РК Марат Карабаев.

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