В Казахстане в текущем году планируется построить 17 млн квадратных метров жилья

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены новые подходы в жилищной политике. В текущем году планируется построить 17 млн квадратных метров жилья, передает Kazakhstan Today.

Эффективная реализация жилищной политики позволит нам исполнить поручение Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по доведению к 2030 году обеспеченности жильем до 30 квадратных метров на 1 человека. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, представляя предвыборную программу партии "Nur Otan", поручил построить в ближайшие пять лет свыше 100 млн квадратных метров жилья. Таким образом, мы обеспечим жильем порядка 1 млн семей", - сказал Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что для реализации поставленных масштабных задач реформируется жилищная политика. Новый комплекс мер предусматривает дальнейшее повышение доступности жилья, стимулирование притока инвестиций частных застройщиков в строительство арендного жилья.

Разработаны подходы по увеличению объемов финансирования жилья на рыночных условиях. Основным инструментом в данной работе является созданный "Отбасы банк", который будет централизованно формировать и вести очередь нуждающихся граждан, реализуя им льготное жилье в рамках Госпрограммы "Нурлы жер".

Всего в текущем году предусмотрено сдать 17 млн квадратных метров жилья, что больше в сравнении с прошлым годом почти на 2 млн квадратных метров.

В рамках развития отечественного производства импортируемых строительных материалов в ближайшее время планируется реализовать проекты частных инвесторов общей стоимостью свыше 63 млрд тенге по производству газобетонных блоков, фасадных фиброцементных плит, теплоизоляционных материалов, сэндвич-панелей, железобетонных конструкций, керамических плит.

Премьер-министр поручил до 25 марта текущего года внести в правительство законопроект о внесении поправок в законодательство для реализации новых подходов в жилищной политике и внесения соответствующих изменений в госпрограмму "Нурлы жер" в текущем году.

Важно своевременно начать строительный сезон в регионах. Необходимо вовремя выделить земельные участки, подвести к ним необходимую инженерную инфраструктуру", - сказал Мамин.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "ФНБ "Самрук-Казына" и НПП "Атамекен" дано поручение до 15 марта текущего года разработать и внести в правительство детальный план мероприятий по развитию строительной индустрии, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

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