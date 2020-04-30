Тенге за месяц ослаб на 17,4%

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Нацбанк Казахстана представил информацию о состоянии валютного рынка РК в марте 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В марте 2020 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 379,5- 448,5 тенге за доллар США. На конец марта 2020 года биржевой курс тенге к доллару США составил 447,67 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 17,4%", - сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США за месяц составил $11,5 млрд, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - $3,5 млрд, объем операций на внебиржевом валютном рынке - $8,1 млрд.

В марте 2020 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 236,4 млрд тенге (в феврале 2020 года - 137,1 млрд тенге). Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 75,5%, или 178,5 млрд тенге, российских рублей - 23,1%, или 54,5 млрд тенге, евро - 1,6%, или 3,7 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились в 1,7 раза. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США увеличились в 2,9 раза, расходы на покупку евро и российских рублей уменьшились в 5,3 раза и на 1,9%, соответственно.

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