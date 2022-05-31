В Казахстане бытовые приборы подорожали на 18% за год

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Сильнее всего ощутили рост цен жители Алматинской области - сразу на 21,5% в годовой динамике. В тройке антилидеров также оказались Жамбылская (плюс 20,7% за год) и Северо-Казахстанская (плюс 20%) области. Среди бытовых приборов холодильники и морозильники подорожали на 15,8% за год, кухонные плиты - на 17,2%, стиральные и посудомоечные машины - на 22%, пылесосы - на 25,1%", - информирует energyprom.kz.
Сообщается, что согласно данным опроса БНС АСПиР РК обеспеченность казахстанских домашних хозяйств бытовыми товарами распределилась следующим образом: в 2021 году у 100% домохозяйств страны имелась в наличии кухонная плита, у 99,7% - холодильник, у 96,1% - стиральная машина, у 94,1% - пылесос, у 79,1% - микроволновая печь.
По следующим бытовым приборам обеспеченность была заметно ниже: морозильная камера - 29,6%, мультиварка - всего 28%, швейная машина - 27,9%, кондиционер - 24,1%, обогреватель - 18,5%, посудомоечная машина - 3,4%", - заявили эксперты.
В 2021 году в опросе приняли участие 11,7 тысячи домашних хозяйств во всех регионах страны.
По данным аналитиков, у населения, проживающего в городской местности, выше, чем у сельского населения, уровень обеспеченности по таким бытовым приборам, как стиральная машина, пылесос, микроволновая печь, мультиварка, кондиционер, обогреватель, посудомоечная машина.
В то же время обеспечение сельчан холодильниками, морозилками, швейными машинками, напротив, выше, чем у горожан", - заявили они.
Отмечается, что в среднем на 100 домашних хозяйств страны приходятся 102 холодильника, 102 кухонные плиты, 97 стиральных машин, 95 пылесосов, 79 микроволновых печей, 30 морозильников, 28 швейных машин, 28 мультиварок, 26 кондиционеров, 20 обогревателей, 4 посудомоечные машины.
Эксперты подчеркнули, что большинство бытовых приборов в Казахстане - импортные.
По итогам первого квартала текущего года в стране произвели всего 322 бытовых холодильника и морозильника. В то же время импорт в секторе составил 144, 9 тысячи изделий. Кроме того, за первый квартал в РК завезли 150,8 тысячи стиральных машин и машин для сушки белья, 89,1 тысячи бытовых пылесосов, 181,9 тысячи миксеров, измельчителей и соковыжималок, и т.д., которые в Казахстане вообще не производятся", - добавили они.