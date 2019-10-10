Минфин РК выпустил еврооблигации на сумму свыше 1 млрд евро

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Министерство финансов РК выпустило ценные бумаги, номинированные в евро, передает Kazakhstan Today.

30 сентября текущего года правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1150 млн евро. В рамках сделки выпущены 2 транша еврооблигаций: по номинальной стоимости 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6% и по номинальной стоимости 650 млн евро и со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%", - сообщила пресс-служба Минфина.

В рамках данной транзакции Республика Казахстан привлекла денежные средства по исторически низким ставкам доходности. В ведомстве отметили, что ставка купона по 7-летней еврооблигации сложилась на рекордно низком уровне среди суверенов из развивающихся стран с аналогичным рейтингом ВВВ.

В рамках данного выпуска Республика Казахстан разместила 15-летние еврооблигации, которые стали самой долгосрочной долговой ценной бумагой, номинированной в евро, когда-либо выпущенной среди стран СНГ.

Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов и наличию высокого доверия к Республике Казахстан, кривая доходности Республики Казахстан, деноминированная в евро, была установлена ниже по сравнению с кривыми доходностями других развивающихся стран, имеющих более высокие кредитные рейтинги.

Еврооблигации были выпущены с двойным листингом на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана".

Напомним, ранее агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый рейтинг "BBB(EXP)" предстоящим облигациям Казахстана, номинированным в евро, в рамках программы эмиссии глобальных среднесрочных облигаций на сумму $10 млрд.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства