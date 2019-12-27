ЕвроХим инвестирует $1 млрд в строительство завода минеральных удобрений в Жамбылской области

Тараз. 26 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы премьер-министра, в городе Жанатасе Сарысуского района в присутствии главы правительства между Министерством индустрии и инфраструктурного развития, акиматом Жамбылской области и одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений - АО "МХК "ЕвроХим" - подписано инвестиционное соглашение о строительстве и эксплуатации завода по выпуску минеральных удобрений.

Объем инвестиций в проект составит около $1 млрд, мощность завода - 1 млн тонн удобрений в год. Ресурсной базой станут месторождения фосфоритового бассейна Каратау. Технология производства позволит выпускать высококачественные фосфорные и комплексные удобрения при минимальном влиянии на окружающую среду - без отходов фосфогипса", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что одновременно будет производиться около 120 тыс. тонн хлорида кальция и не менее 400 тыс. тонн гипс-дигидрата в год, которые обеспечат потребности автодорожной, нефтегазодобывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей.

Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет создано порядка 2000 новых рабочих мест.

Также премьер-министр ознакомился с проектом строительства Жанатасской ветровой электростанции стоимостью 50 млрд тенге. На первом этапе мощность составит 100 МВт, на втором - 200 МВт. К настоящему времени установлены 19 ветровых генераторов, в первом квартале 2020 года их число будет доведено до 40.

Главе правительства доложили о ходе подготовки к строительству в 2020-2022 годы завода по производству кальцинированной соды ТОО "Qazaqsoda". Объем инвестиций в проект турецкой компанией Yildirim Group составит порядка 127 млрд тенге. Предприятие на первом этапе будет производить 400 тыс. тонн продукции в год с перспективой дальнейшего повышения до 1 млн тонн в год.

Кроме того, в Таразе Мамин принял участие в запуске 3-й производственной линии кондитерской фабрики "Сауле", которая позволит дополнительно создать 70 новых рабочих мест.

За 11 месяцев текущего года объем обрабатывающей промышленности в Жамбылской области составил 319,5 млрд тенге (+7%), объем инвестиций в основной капитал - 250,1 млрд тенге (+10,5%). Сформирован пул из 66 инвестиционных проектов на 2,7 трлн тенге со сроками реализации в период с 2020 по 2025 годы и созданием свыше 11 тыс. новых рабочих мест.

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