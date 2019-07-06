Внешний долг Казахстана на 1 апреля составил $157,6 млрд

Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 1 апреля 2019 года внешний долг Республики Казахстан составил $157,6 млрд, или 90,7% к ВВП (улучшение с начала года на 2,4 процентных пункта), сообщили в Национальном банке РК, передает Kazakhstan Today.

"В структуре внешнего долга по-прежнему преобладает межфирменная задолженность (63,9%), внешний долг корпоративного сектора перед несвязанными кредиторами занимает 24,8%, государственный внешний долг (правительство и Национальный банк) - 7,9%, внешние обязательства банковского сектора (БВУ и АО "Банк развития Казахстана") - 3,4%", - сообщили в Нацбанке.

За I квартал 2019 года внешний долг страны сократился на $1,1 млрд. Государственный внешний долг увеличился на $102,4 млн за счет повышения спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты Национального банка и роста рыночной стоимости суверенных еврооблигаций.

Внешние обязательства банковского сектора сократились на $414,0 млн, в том числе за счет частичного досрочного погашения еврооблигаций АО "Народный банк Казахстана" (в размере $200 млн) и займов АО "Банк развития Казахстана" от финансовых организаций Китая.

Внешний долг корпоративного сектора перед не аффилированными кредиторами уменьшился на $555,0 млн, в основном за счет досрочного погашения АО "НУХ "КазАгро" еврооблигаций (номинальной стоимостью $961,5 млн), а также – сокращения кредиторской задолженности резидентов (на $198,3 млн).

Данное снижение было частично нивелировано ростом рыночной стоимости еврооблигаций казахстанских эмитентов (на $510,0 млн)", отметили в Нацбанке.

Межфирменная задолженность уменьшилась на $272,7 млн вследствие погашения крупными добывающими и транспортными компаниями кредитов от зарубежных сестринских организаций.

В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), который на 1 апреля 2019 года составил $21,6 млрд, сократившись за отчетный период на $1,2 млрд.

Чистый внешний долг Республики Казахстан составил $47,1 млрд, уменьшившись за I квартал 2019 года на $145,3 млн. При этом государственный и банковский секторы выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а корпоративный сектор является чистым заемщиком.

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