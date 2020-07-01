С 1 июля 2020 года сигареты и папиросы в Казахстане будут стоить минимум 440 тенге

Нур-Султан. 30июня. Kazakhstan Today - С 1 июля 2020 года минимальная цена на сигареты и папиросы составит 440 тенге, передает Kazakhstan Today.

С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы устанавливается минимальная розничная цена в размере 440 тенге. В настоящее время (в период с 1 января по 30 июня 2020 года) минимальная розничная цена на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы составляет 420 тенге", - сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Отмечается, что минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы утверждены постановлением правительства РК от 4 апреля 2007 года №260 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы".

С 1 января 2021 года минимальная розничная цена на сигареты и папиросы составит 460 тенге.

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