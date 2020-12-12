Соцработникам Казахстана с 1 января 2021 года повысят зарплату

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане с 1 января 2021 года увеличат оплату труда более 38,5 тыс. социальным работникам государственных организаций, передает Kazakhstan Today.

На эти цели из республиканского бюджета на предстоящие три года будет выделено порядка 95 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Повышение зарплаты коснется основного персонала (социальные работники) и руководящего состава, осуществляющих свою деятельность в медико-социальных учреждениях (МСУ) стационарного (дома для престарелых и инвалидов) и полустационарного типов (отделения дневного пребывания, реабилитационные центры), в учреждениях временного пребывания (центры реабилитации для лиц без определенного места жительства, жертв бытового насилия), а также соцработников, оказывающих услуги на дому. В результате с 1 января 2021 года зарплата социальных работников вырастет в 1,5 раза, с 1 января 2022 года - в 1,75 раза от текущего значения, а в 2023 году - в 2 раза", - говорится в сообщении.

Также предполагается повысить заработную плату для административного и вспомогательного персонала путем увеличения доплаты к административному окладу.

Учитывая специфику обслуживаемого контингента (одинокие престарелые, лица с инвалидностью, в том числе взрослые и дети с глубокими психоневрологическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата), от социальных работников требуется высокая психоэмоциональная отдача, уход, непрерывное наблюдение, проведение реабилитационных процедур, отметили в министерстве.

Этот год был тяжелым для всех. Наши соцработники жили в учреждениях, имели дело с особым контингентом. Мы ценим их труд и осознаем их огромную значимость. Надеемся, что мера поможет привлечь специалистов в сферу, снизит дефицит работников и покажет кадровую ситуацию ", - сказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

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