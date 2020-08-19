Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Порядка 1,2 млн казахстанцев смогут воспользоваться повторной налоговой амнистией. В целом, благодаря налоговой амнистии 2019 года 60,9% физлиц из 1,24 миллиона человек рассчитались по долгам; 30,1% физических лиц до сих пор не погасили долги по налогам передает Kazakhstan Today.





На начало акции по списанию пени 2019 года общая задолженность по 1,24 миллиона физических лиц составляла 26,6 миллиарда тенге, в том числе сумма основного долга 20,1 миллиарда тенге, пени 6,5 миллиарда тенге.

Всего налоговой амнистией воспользовались 755,7 тысячи физических лиц. Они выплатили основной долг в размере 15,9 миллиарда тенге и списана пеня на сумму 3,1 миллиарда тенге, то есть, свои долги погасили 60,9% физлиц, имевших задолженность. По 39,1% физлицам, не воспользовавшихся налоговой амнистией, сумма неуплаченного основного долга составляет 6,2 миллиарда тенге, сумма пени 3,4 миллиарда тенге.

К примеру, по состоянию на 1 января 2020 года у 1350 граждан сумма основного долга превышает 1 миллион тенге. Совокупный долг у этих физлиц составляет 6,8 миллиарда тенге. Из них основной долг 4,2 миллиарда тенге (68%), пеня - 2,6 миллиарда тенге (76%).

Отметим, 6 апреля 2020 года глава государства поручил правительству повторно провести налоговую амнистию для физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства в 2020 году.

Соответствующий закон РК глава государства подписал 2 июля 2020 года.

Главным условием списания является уплата сумм основного долга по налогу. Пеня списывается по тому виду налога, по которому уплачена недоимка.

Срок проведения налоговой амнистии - до 31 декабря 2020 года.

Для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга. Пеня будет списана автоматически. Во всех территориальных подразделениях органов государственных доходов будут созданы комиссии по списанию пени.

Правила по списанию пени физических лицам при уплате ими основной суммы долга утверждены приказом министра финансов 13 августа 2020 года №730.

Предположительно, в 2020 году налоговой амнистией воспользуются порядка 1,2 миллиона граждан, то есть будет уплачено в бюджет 12,7 миллиарда тенге, сумма списанной пени составит - 4,3 миллиарда тенге.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, перейдя по ссылке , а также с помощью мобильного приложения eSalyq mobile (AppStore, PlayMarket).

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