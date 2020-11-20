ЕАБР привлек 1,5 млрд юаней для финансирования трансграничных сделок между КНР и странами - участницами банка

Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития в рамках кредита от The Export-Import Bank of China (Эксимбанк Китая) привлек 1,5 млрд юаней (около 230 млн долларов США) для финансирования трансграничных сделок между КНР и странами-участницами Банка, а именно: Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ЕАБР сообщили, что соответствующее соглашение подписано 16 ноября 2020 года. Кредитная линия предоставлена сроком на 5 лет.

Это первый опыт ЕАБР по привлечению финансирования на китайском рынке. Сделка с Эксимбанком - результат постоянной работы по увеличению доступности средне- и долгосрочных заимствований на рынках капитала от крупнейших игроков. В конечном итоге это позволяет Евразийскому банку развития предоставлять выгодные условия для реализации проектов развития и интеграции наших стран", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Отмечается, что в текущем году ЕАБР разместил 2 выпуска рублевых облигаций общим объемом 15 млрд рублей и 1 выпуск облигаций в нацвалюте Казахстана объемом 40 млрд тенге. В целях финансирования проектной деятельности ЕАБР также привлек финансирование от других кредиторов в совокупном объеме более 110 млн долларов США в эквиваленте.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами - участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

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