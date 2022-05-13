На 1,6% выросло производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в январе - марте

МОСКВА. 12 МАЯ - В январе - марте производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рост наблюдался в Кыргызстане на 2,3%, России - на 1,9% и Казахстане - на 1,8%, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.

В частности, выросло производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 4,3%, молока - на 1,5%, яиц - на 3,2%.

Лидерами в росте объемов производства скота и птицы на убой стала Россия (+ 5,5%) и Кыргызстан (+ 2,8%). Производство молока увеличилось во всех государствах ЕАЭС, за исключением Армении. Зато она отличилась максимальным ростом производства яиц - на 14,7%. В Казахстане тот же показатель повысился на 12,8%.