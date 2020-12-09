Курс тенге за месяц укрепился на 1,7%

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - К декабрю текущего года рыночный курс национальной валюты Казахстана сложился на уровне 425,5 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 1,7%, или 7,26 тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Finprom.kz , с начала года казахстанский тенге пострадал от кризисных явлений значительно меньше, чем российский рубль

В ноябре курс тенге начал стабилизироваться. Позитивная динамика национальной валюты РК формируется на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, а также продаж экспортёрами иностранной валюты для осуществления налоговых выплат. Одним из благоприятных факторов укрепления тенге стал рост цены на нефть. Так, к 30 ноября текущего года цена на нефть марки Brent увеличилась на 27% за месяц и составила $47,59. Нефтяные котировки взлетели на фоне сообщения об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса, что увеличивает вероятность скорой нормализации экономической активности, а также на фоне ожиданий быстрого восстановления спроса на нефтепродукты. Вместе с тем на фоне оптимизма по поводу прогресса в разработке вакцины против коронавируса, а также начала формальной передачи президентской власти в США курсы валют отдельных развивающихся стран продемонстрировали укрепление. В ноябре наибольшее восстановление наблюдается у бразильского реала: за месяц курс укрепился на 7,2% на фоне ожиданий по поводу поддержки курса Центральным банком, а также выхода данных о профиците текущего счёта. Тем временем турецкая лира укрепилась на 6,2%, южноафриканский ранд - на 4,8%, мексиканское песо - на 4,7%. Российский рубль, в свою очередь, также показал положительную динамику. В ноябре курс рубля укрепился на 3,9% на фоне налоговых выплат, продолжения роста цен на нефть и повышения риск-аппетита инвесторов. При этом эксперты считают, что рубль при столь благоприятной внешней конъюнктуре показал скромный рост из-за своей переоценённости к нефтяным ценам, отражённой в относительно низкой рублёвой стоимости барреля Brent. Тенге выглядит более устойчивым к внешним шокам, чем российский рубль. С начала года по 30 ноября рубль ослаб на 23,3%, в то время как тенге - всего на 11,1%", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, действия Национального банка РК в рамках денежно-кредитной и макроэкономической политики, а также политики обменного курса позволили нивелировать негативные последствия для курса тенге. В декабре текущего года основными факторами, влияющими на курс тенге, будут новости по поводу разработки вакцины против коронавируса, а также настроения участников сделки ОПЕК+. Кроме того, положительное воздействие на курс тенге должны оказать платежи в бюджет в конце года.

Согласно статданным, наблюдается доверие к национальной валюте. На это указывает рост тенговых депозитов. Вклады населения в тенге продолжают активно расти, такая же динамика наблюдается и в корпоративном секторе. Общая сумма депозитов в БВУ РК за десять месяцев текущего года выросла на 15,3% и составила 21,9 трлн тенге. В свою очередь, тенговые вклады увеличились сразу на 20% за год.

Долларизация депозитов с начала года снизилась с 43,1% до 40,8% в октябре текущего года, в том числе долларизация депозитов корпоративного сектора - с 44,8% до 40,7%, розничного сектора - с 41,3% до 40,9%.

В разрезе регионов данные по вкладам населения в БВУ РК варьируются. В большинстве регионов страны доля вкладов населения в долларах США не превышает 35%. Только в трёх регионах показатель выше: в Алматы (52%), Нур-Султане (46%) и Атырауской области (37%).

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