Счетный комитет выявил неэффективное использование 1,8 трлн тенге бюджетных средств в период коронакризиса

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Несмотря на режим чрезвычайного положения и жесткие карантинные ограничения Счетный комитет провел в 2020 году 18 аудиторских мероприятий на 117 объектах, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания Счетного комитета председатель Наталья Годунова отметила, что аудиторская и экспертно-аналитическая деятельность комитета в отчетном периоде была сконцентрирована на исполнении поручений главы государства. Постоянному контролю и мониторингу подвергались антикризисные средства, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии СOVID-19, а также эффективность управления активами квазигосударственного сектора.

Аудитом охвачено более 47 трлн тенге, что на 38% больше, чем в 2019 году и в 9 раз выше аналогичного показателя 2018 года", - уточнили в пресс-службе Счетного комитета.

Наталья Годунова обратила внимание, что значительная сумма выявляемых нарушений приходится на неэффективное планирование и использование бюджетных средств и активов государства - 1,8 трлн тенге. Тогда как объемы финансовых нарушений продолжают сокращаться, по итогам 2020 года - 81 млрд тенге.

По ее словам, в отчетном периоде фактически восстановлено около 16 млрд тенге. Правительству, государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора направлено 364 рекомендации и поручения. Из них исполнено 88%, по остальным сроки реализации еще не наступили.

По данным ведомства, по итогам проведенных аудитов к дисциплинарной ответственности привлечено 97 должностных лиц, к административной - 44 должностных (физических) и 11 юридических лиц. 31 материал с признаками уголовно-наказуемого деяния направлен в правоохранительные органы.

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