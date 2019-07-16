Минфин начнет выпуск ГЦБ со сроками 2-5 лет

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев сегодня на расширенном заседании правительства рассказал о мерах по развитию рынка государственных ценных бумаг, передает Kazakhstan Today.

В сфере денежно-кредитной политики будут приняты меры для сохранения инфляции внутри целевого коридора 4-6% . Главной задачей является сдерживание влияния на рост цен значительно возросших бюджетных социальных расходов, а также контроль за ценами на продовольственном рынке. При усилении инфляционного давления во втором полугодии текущего года возможно ужесточение денежно-кредитной политики через повышение базовой ставки ", - сказал глава Нацбанка.

Он подчеркнул, что будет обеспечиваться связывание избыточной ликвидности на денежном рынке за счет удлинения срочности выпускаемых нот с 1-3 месяцев до 6-12 месяцев с повышением ставок по ним. С 16 июля этого года вводятся изменения в механизм минимальных резервных требований для банков.

Совместно с правительством будут приняты меры по развитию рынка ГЦБ для формирования безрисковой кривой доходности. С августа этого года Министерство финансов начнет выпуск государственных ценных бумаг со сроками 2-5 лет. Это позволит включить ценные бумаги Минфина в международные глобальные индексы развивающихся стран и привлечь иностранный капитал. Для улучшения сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке правительство обеспечит согласованность обменных операций компаний квазигосударственного сектора", - проинформировал Е. Досаев.

Он также рассказал, что совместно с правительством будет проработан вопрос эффективного оздоровления предприятий реального сектора и ограничения поддержки нежизнеспособных предприятий в рамках государственных программ, а также будет продолжена работа по развитию новой системы мобильных платежей, удаленной идентификации клиентов и переходу на безбумажное обслуживание для повсеместного развития в стране цифровых финансовых услуг.

Параллельно для формирования альтернативных источников фондирования экономики совместно с Правительством будет продолжена работа по развитию фондового рынка, рынка страхования и иных финансовых инструментов. Этому будет способствовать проведение масштабных IPO, передача пенсионных активов ЕНПФ в частное управление и развитие продуктов страхования. Реализация указанных подходов позволит обеспечить достижение задач по сохранению инфляции в целевом коридоре и поддержанию благосостояния населения", - резюмировал глава Национального банка.

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