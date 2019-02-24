Астана. 3 февраля. Kazakhstan Today - Бюджет недополучил 200 млрд тенге в результате занижения таможенной стоимости ввозимых из КНР товаров, передает Kazakhstan Today.

Проведенный анализ имеющихся расхождений таможенной статистики с КНР показал наличие признаков недостоверного декларирования и занижения таможенной стоимости ввозимых товаров. По предварительным оценкам, потери бюджета составляют порядка 200 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов Минфина РК.

По информации ведомства, для минимизации таких фактов выработаны дополнительные профили в системе управления рисками.

Кроме того, начаты налоговые проверки в отношении участников ВЭД, на которых приходится наибольшая доля импорта с КНР. В ходе проверок уже выявлены схемы уклонения от уплаты налогов, которые указывают на наличие признаков умышленного уклонения.

Часть субъектов, являвшихся крупными импортерами в прошлых периодах, находится в розыске, что указывает на признаки недобросовестности. Более того, в ходе текущего контроля выявляются юридические лица - участники ВЭД, оформленные на подставных лиц, которые не принимают участия в хозяйственной деятельности", - проинформировали в КГД.

В ведомстве подчеркнули, что работа в этом направлении будет продолжаться. В целом проводимые мероприятия направлены на снижение объемов теневой экономики и обеспечение равных конкурентных условий.

При этом в пресс-службе заверили, что усиление контроля не коснется добросовестных субъектов бизнеса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства