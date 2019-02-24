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Бюджет недополучил 200 млрд тенге в результате занижения таможенной стоимости ввозимых из КНР товаров

03.02.2019, 12:04 51815
Бюджет недополучил 200 млрд тенге в результате занижения таможенной стоимости ввозимых из КНР товаров
Астана. 3 февраля. Kazakhstan Today - Бюджет недополучил 200 млрд тенге в результате занижения таможенной стоимости ввозимых из КНР товаров, передает Kazakhstan Today.
 

Проведенный анализ имеющихся расхождений таможенной статистики с КНР показал наличие признаков недостоверного декларирования и занижения таможенной стоимости ввозимых товаров. По предварительным оценкам, потери бюджета составляют порядка 200 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов Минфина РК. 

 
По информации ведомства, для минимизации таких фактов выработаны дополнительные профили в системе управления рисками. 
 
Кроме того, начаты налоговые проверки в отношении участников ВЭД, на которых приходится наибольшая доля импорта с КНР. В ходе проверок уже выявлены схемы уклонения от уплаты налогов, которые указывают на наличие признаков умышленного уклонения. 
 

Часть субъектов, являвшихся крупными импортерами в прошлых периодах, находится в розыске, что указывает на признаки недобросовестности. Более того, в ходе текущего контроля выявляются юридические лица - участники ВЭД, оформленные на подставных лиц, которые не принимают участия в хозяйственной деятельности", - проинформировали в КГД. 

 
В ведомстве подчеркнули, что работа в этом направлении будет продолжаться. В целом проводимые мероприятия направлены на снижение объемов теневой экономики и обеспечение равных конкурентных условий. 
 
При этом в пресс-службе заверили, что усиление контроля не коснется добросовестных субъектов бизнеса. 
 

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