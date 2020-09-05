Для поддержки МСБ будет выделено дополнительно 200 млрд тенге - Смаилов

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Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов в ходе брифинга на площадке пресс-центра правительства рассказал о мерах по реализации поручений главы государства, озвученных в послании народу, передает Kazakhstan Today.

В рамках нового направления госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025" в целях оказания дополнительной помощи малому и среднему бизнесу в соответствии с поручением главы государства будет производиться субсидирование процентных ставок по действующим кредитам МСБ с доведением до 6% годовых для конечного заемщика.





Субсидирование покроет период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП. Как отметил Смаилов, сегодня новые кредиты, которые выдаются малому и среднему бизнесу, уже субсидируются по льготной ставке.





Вместе с тем у субъектов малого и среднего бизнеса имеется очень много действующих кредитов, которые были получены ранее по высокой ставке.

Это несет за собой большую нагрузку на этот бизнес особенно в условиях введения ограничительных мер в отношении их деятельности. В ходе встреч с бизнесом сам бизнес ставил этот вопрос по снижению процентных ставок по кредитам как один из ключевых. Поэтому глава государства принял решение об оказании дополнительной меры поддержки субсидирования всем субъектам МСБ в пострадавших секторах по их кредитам до 6% годовых в течение 12 месяцев с начала объявления режима ЧП, то есть с 16 марта 2020 года по 16 марта 2021 года", - сказал Смаилов.

Будет принят комплекс мер по дальнейшему улучшению бизнес-климата. Это включает автоматизацию систем управления рисками, ревизию всех регуляторных требований и их сокращение.

В настоящее время готовятся меры по введению института регуляторной апелляции с закреплением ее в Предпринимательском кодексе.

Субъекты МСБ будут освобождены от уплаты арендных платежей по объектам республиканской и коммунальной собственности до конца текущего года.

Аналогичные меры будут приняты по объектам квазигоссектора.

Субъекты МСБ в пострадавших сферах будут освобождены от отчислений из фонда оплаты труда в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд медицинского страхования сроком до конца текущего года, рассказали в пресс-службе премьер-министра.

Будет запущена программа экспортной акселерации, ориентированная на средние несырьевые предприятия. Для поддержки предпринимательства будет выделено дополнительно 200 млрд тенге с доведением объемов кредитования оборотного капитала по льготной ставке до 800 млрд тенге и продлением этой программы до конца 2021 года.

Все вышеуказанные меры будут способствовать достижению задач по увеличению доли МСБ в ВВП до 35% и числа занятых в МСБ до 4 млн человек к 2025 году", - добавил Смаилов.

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