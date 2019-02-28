Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - В 2018 году двусторонний товарооборот Казахстана и Узбекистана вырос на 25,3%, сообщили в ходе казахстанско-узбекских политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, передает Kazakhstan Today.





Делегацию Казахстана возглавил заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев, а узбекскую - первый заместитель министра иностранных дел Ильхом Неъматов. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие Астаны и Ташкента в рамках международных и региональных структур.

В рамках консультаций министр иностранных дел Бейбут Атамкулов принял первого заместителя министра иностранных дел РУ Ильхома Неъматова.

"Для нас Узбекистан является братской страной, ключевым политическим и экономическим партнером в регионе", - подчеркнул руководитель казахстанского МИД. Приоритетной задачей для внешнеполитических ведомств является полная реализация договоренностей глав государств Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиеёва по всестороннему укреплению сотрудничества. В 2018 году двусторонний товарооборот вырос на 25,3% и составил $2,5 млрд.

Министр акцентировал внимание на важности качественной подготовки предстоящих мероприятий на высшем уровне, прежде всего, второй Рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте, а также торжественного открытия Года Казахстана в Узбекистане.

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