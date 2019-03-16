Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - По итогам 2018 года в транзитном сообщении объем перевозок грузов составил 17 млн тонн, что больше по отношению к 2017 году на 10%, сообщили в пресс-службе АО "КТЖ-Грузовые перевозки", передает Kazakhstan Today.

Доля перевозок грузов в транзитном сообщении составляет 6% от общего объема.

"Увеличение транзита было обеспечено за счет перевозок железной руды и нефти из России в Узбекистан, зерна из России в Иран и Узбекистан, поливинилхлорида из Китая в Узбекистан, удобрений из России в Туркменистан, Китай, Кыргызстан, черных металлов из России и Китая в страны Центральной Азии, машин и оборудования из Китая в Узбекистан и Польшу, из Польши в Китай и из Кореи в Узбекистан, сахара из России и Украины в Узбекистан", - сообщили в компании.

В настоящее время налажены регулярные отправки томатной пасты из Китая в Италию и казахстанских зерновых грузов в направлении Турции.

По итогам 2018 года в транзитном сообщении организовано 4367 контейнерных поездов, что больше по отношению к 2017 году на 54%.

Дополнительный импульс экспортным контейнерным перевозкам по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута придал запуск железнодорожного паромного комплекса Курык и железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс. Это позволило обеспечить прямые перевозки по железной дороге до южных и западных портов Турции и выход в средиземноморье, а также контейнеризировать ряд зерновых грузов Казахстана в экспортном сообщении", - отметили в "КТЖ-Грузовые перевозки".

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