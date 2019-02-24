Астана. 11февраля. Kazakhstan Today - В 2018 году 97% приобретенных по госзакупкам транспортных средств пришлись на автомобили казахстанского производства, передает Kazakhstan Today.

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" проинформировал о динамике закупок служебных легковых автомобилей государственными органами и национальными компаниями РК в 2018 году. За указанный период было закуплено 3 315 автомобилей на сумму 20,68 млрд тенге, что ниже прошлогоднего показателя на 27% (1232 единицы). Львиная доля госзакупок (97%, или 3216 единиц) пришлась на автомобили казахстанского производства и лишь оставшиеся 3% - на импортную технику (99 единиц). Расходы республиканского бюджета на приобретение автомобилей иностранного производства сократились с 4,9 млрд тенге в 2017 году до 860 млн тенге по итогам отчетного периода.

Меры, принятые государством в минувшем году, способствовали пересмотру политики закупок многих госорганов и нацкомпаний. Как следствие - доля импортных авто в общем объеме закупаемой техники сократилась с 10% в 2017 году до 3% по итогам минувшего года (466 единиц против 99).

В 2017 году в секторе госзакупок наметился резкий рост поставок дорогостоящих служебных автомобилей из-за рубежа, в то время как на казахстанских автозаводах выпускается более 60 моделей легковых автомобилей десятка брендов. Их эксплуатационные характеристики не уступают импортируемым аналогам. Линейка предприятий КазАвтоПрома обширна: от экономичных городских седанов до внедорожников, адаптированных к условиям сельского бездорожья и контрастного климата", - прокомментировал председатель совета директоров "КазАвтоПрома" Олег Алферов.

Он выразил благодарность премьер-министру, представителям Министерства финансов и мажилиса за активную позицию в вопросах защиты интересов отечественного производителя при осуществлении госзакупок.

Благодаря их усилиям факты необоснованного выбора автомобилей иностранного происхождения в 2018 году были сведены к минимуму. Мы рады констатировать, что 97 из 100 автомобилей, приобретенных государственными структурами в минувшем году, составили модели, выпускаемые казахстанскими предприятиями. Госзакупки внесли существенную лепту в динамику восстановления отрасли в минувшем году: на их долю пришлось почти 11% сбыта КазАвтоПрома", - резюмировал Алферов.

По результатам 2018 года рейтинг наиболее популярных у госорганов и нацкомпаний легковых автомобилей возглавили модели отечественного производства. Лидерство удерживает LADA 4x4 с результатом 642 единицы и долей 19,4%. Далее следуют LADA Vesta (208 единиц; 6,3%), Skoda Octavia (186 единиц; 5,6%), Chevrolet Niva (155 единиц; 4,7%), Skoda Superb (152 единицы; 4,6%), JAC S5 (140 единиц; 4,2%), KIA Cerato (138 единиц; 4,2%), KIA Sorento (132 единицы; 4,0%), УАЗ 396295 (110 единиц, 3,3%), УАЗ 390995 (109 единиц; 3,3%).

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