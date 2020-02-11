В 2019 году в Казахстане добыто более 111 млн тонн угля

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Угледобывающими компаниями страны в прошлом году при плане 107,1 млн тонн добыто 111,1 млн тонн угля, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, энергопроизводящим предприятиям отгружено 57,2 млн тонн угля, промышленным предприятиям отправлено 6,3 млн тонн угля. На коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 11,4 млн тонн угля, что составляет 92% по сравнению с 2018 годом.

Уголь на энергетические и промышленные предприятия отгружается по отпускным ценам разрезов по прямым договорам. Основной объем угля для коммунально-бытовых потребителей и населению реализуется через товарные биржи. Цена угля для коммунально-бытовых нужд и населению складывается из цены отгрузки разреза (в пределах 3-6 тыс. тенге за тонну в зависимости от условий разработки), железнодорожных тарифов на транспортировку, обслуживание подвижного состава, биржевой стоимости угля, а также маржи посреднических организаций и физических лиц, доставляющих уголь населению", - проинформировали в ведомстве.

Экспорт составил порядка 28 млн тонн, или 96% по сравнению с 2018 годом. Наибольший объем угля был экспортирован в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Украину и в Турцию.

Стоит отметить, что в Казахстане представлены все основные сегменты угольной промышленности, однако особенно развиты добыча и использование энергетического угля. Угольная промышленность является одной из крупных отраслей экономики и обеспечивает производство порядка 70% электроэнергии, полную загрузку коксохимического производства, целиком удовлетворяет потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения. Разведанные запасы угля составляют почти 34 млрд тонн, или 4% мирового запаса. По данному показателю Казахстан входит в десятку стран-лидеров в мире.

В целях развития угольной промышленности в 2019 году была разработана и утверждена "Дорожная карта по развитию угольной отрасли Республики Казахстан на 2019-2021 годы", а также сформирован "План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2019-2020 годы". В приоритет были поставлены вопросы развития углехимии, а также глубокой комплексной переработки угля для получения продуктов с высокой добавленной стоимостью. Современные технологии позволяют производить из угля более 5 тыс. видов переработанной продукции. Это ферросплавы, металлический кремний, строительные материалы, технический углерод, углеродные сорбенты и т. д. Это является огромной перспективой для отечественного бизнеса", - сообщили в МИИР.

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