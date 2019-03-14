В 2019 году годовая инфляция будет находиться в пределах таргетируемого коридора 4-6% - прогноз Нацбанка

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - 1 марта 2019 года Национальный банк Республики Казахстан завершил очередной прогнозный раунд основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов), передает Kazakhstan Today.

Прогнозный период включает период с I квартала 2019 года по III квартал 2020 года. В качестве базового сценария Национальным банком РК рассматривался сценарий цены на нефть на уровне 60 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода.

"По сравнению с прошлым прогнозным раундом, риск профиль в целом не претерпел существенных изменений, за исключением некоторого ослабления внешних рисков. В частности, снизились риск падения цен на нефть на фоне их стабилизации и риск оттока капитала из развивающихся рынков в условиях более мягкой риторики ФРС США. В то же время, стоит отметить сохранение на высоком уровне проинфляционных рисков со стороны потребительского спроса и фискального импульса.

Согласно прогнозам, с учетом внутренних и внешних предпосылок прогноза, в 2019 году годовая инфляция будет находиться в пределах таргетируемого коридора 4-6%. По сравнению с предыдущим прогнозным раундом "ноябрь - декабрь 2018 года", в 2019 году траектория инфляции была скорректирована в сторону понижения.

По оценкам, в 2020 году возможна реализация проинфляционных рисков. Во-первых, положительный эффект от понижения тарифов на регулируемые услуги на инфляцию будет исчерпан. Во-вторых, сохранится рост потребительского спроса, связанный с фискальным стимулированием. Помимо этого, динамика мировой продовольственной инфляции будет оказывать влияние на рост продовольственной инфляции в Казахстане на прогнозной перспективе.

На прогнозной перспективе разрыв выпуска будет сохраняться в положительной зоне, как следствие, будет наблюдаться дополнительное проинфляционное давление на процессы ценообразования. В среднесрочном периоде положительный разрыв будет сокращаться, приближаясь к концу прогнозного периода к нулевой отметке.

В 2019-2020 годах рост реального ВВП Казахстана замедлится до уровня, близкого к потенциальному. Прогнозы по росту ВВП не претерпели значительных изменений по сравнению с прошлым прогнозным раундом. Факторы, определяющие динамику экономической активности на краткосрочном и среднесрочном периодах, не будут существенно различаться. В 2019-2020 годах реальный рост ВВП несколько замедлится до значений ниже 4%. Ключевым драйвером роста будет выступать внутренний спрос на фоне увеличения потребительского и инвестиционного спроса", - сообщает Нацбанк.

Экономика также будет стимулироваться слабоположительным фискальным импульсом в 2019-2020 годах, связанным с ростом расходов бюджета на повышение заработных плат, пенсий, пособий и иные социальные меры. Чистый экспорт будет ограничивать рост экономики на прогнозном периоде из-за более медленного роста экспорта.

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