В Казахстане в 2019 году цены продажи нового жилья повысились на 6,4%

Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2019 году (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) цены продажи нового жилья повысились на 6,4%, передает Kazakhstan Today.

"В 2019 году цены продажи нового жилья повысились на 6,4%, перепродажи благоустроенного - на 6,2%, неблагоустроенного - на 5,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 7,1%", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

В 2019 году цена продажи нового жилья в среднем составила 293 518 тенге за квадратный метр, перепродажи благоустроенного - 200 379 тенге за квадратный метр, неблагоустроенного - 125 034 тенге за квадратный метр.

Арендная плата за благоустроенное жилье составила 1 500 тенге за квадартный метр.

$1 = 378,2 тенге.

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