Нацбанк: Портфель золота в ЗВР в 2019 году составил 387 тонн

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Портфель золота в составе золотовалютных резервов по итогам 2019 года достиг порядка 387 тонн, или $19 млрд, передает Kazakhstan Today.



"По итогам 2019 года портфель золота в составе золотовалютных резервов составил порядка 387 тонн, или порядка $19 млрд. Согласно предварительным данным World Gold Council, Казахстан входит в топ-20 стран в мире по данному показателю", - сообщила пресс-служба Нацбанка Казахстана в соцсетях.



Как отметили в ведомстве, дальнейшая реализация приоритетного права на приобретение золота будет стимулировать развитие золотодобывающей отрасли, а также позволит улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства