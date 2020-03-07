В 2019 году через национальные платежные системы в день проходило по 3,1 трлн тенге - Нацбанк

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - В 2019 году общий объем безналичных платежей и переводов денег, проведенных на территории Казахстана в национальной валюте, составил 793 трлн тенге, из них 96% проведено через платежные системы Национального банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга), передает Kazakhstan Today.

В течение 2019 года через указанные платежные системы проведено 41,6 млн транзакций на сумму 762,0 трлн тенге. В среднем за день через национальные платежные системы проходит 169,3 тыс. платежей на общую сумму 3,1 трлн тенге, то есть в операционные дни в среднем за минуту проходит 4,4 млрд тенге", - отмечает пресс-служба НБ РК.

Коэффициент работоспособности платежных систем Национального банка в 2019 году составил 99,99%. Это превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования национальных платежных систем.

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