В 2019 году через национальные платежные системы в день проходило по 3,1 трлн тенге - Нацбанк

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - В 2019 году общий объем безналичных платежей и переводов денег, проведенных на территории Казахстана в национальной валюте, составил 793 трлн тенге, из них 96% проведено через платежные системы Национального банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга), передает Kazakhstan Today.
В течение 2019 года через указанные платежные системы проведено 41,6 млн транзакций на сумму 762,0 трлн тенге. В среднем за день через национальные платежные системы проходит 169,3 тыс. платежей на общую сумму 3,1 трлн тенге, то есть в операционные дни в среднем за минуту проходит 4,4 млрд тенге", - отмечает пресс-служба НБ РК.
Коэффициент работоспособности платежных систем Национального банка в 2019 году составил 99,99%. Это превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования национальных платежных систем.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана поручил создать национальную платежную систему. По словам председателя Национального банка РК Ерболата Досаева, программу развития национальной платежной системы планируют разработать до 1 октября 2020 года.
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