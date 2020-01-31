В 2019 году казахстанцы приобрели более 71 тыс. новых легковых автомобилей

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - В 2019 году в Казахстане дилерами было реализовано 71 417 автомобилей, что на 23,3% выше результата 2018 года, передает Kazakhstan Today.

В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 654,3 млрд тенге ($1,71 млрд), что на 31,8% превышает показатель 2018 года", - сообщили в пресс-службе Союза предприятий автомобильной отрасли "КазАвтоПром".

Сбыт по итогам декабря 2019 года (8 013 единиц) превзошел прошлогоднее значение на 47%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 65,5 млрд тенге ($170,5 млн), превысив показатель годичной давности на 38,2%.

42 205 покупателей (59,1%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, 29 212 автомобилей (40,9%) из числа реализованных по итогам 2019 года пришлось на импорт.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам 12 месяцев 2019 года возглавляет Lada: на территории республики продано 15 366 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Hyundai составил 14 853 единицы. Третью позицию заняла Toyota с показателем 14 197 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают KIA (3 758 ед.) и Ravon (3651 единица).

В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также Renault (2637 единиц), GAZ (2554 единицы), Nissan (2358 единиц), UAZ (2000 единиц) и Volkswagen (1706 единиц).





Основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам января - декабря 2019 года продемонстрировали жители городов Алматы (18 799 реализованных автомобилей), Нур-Султана (13 963 единицы), Шымкента (5852 единицы), Атырау (4484 единицы), Караганда (4440 единиц), Костанай (4071 единица), Уральск (3114 единиц), Усть-Каменогорск (2902 единицы), Павлодар (2610 единиц) и Актау (2571 единица).

В прошедшем году на развитие рынка воздействовали несколько факторов: сохраняющийся рост покупательской активности, стабильность в валютном секторе и дополнительное финансирование программы льготного кредитования. По итогам года продажи выросли на 23,3% и, в соответствии с нашим прогнозом, преодолели отметку 70 тыс. В 2020 году, по предварительным прогнозам, продажи новых автомобилей могут достигнуть 80 тыс. Большую часть этого показателя обеспечат предложения "КазАвтоПрома", - рассказал директор по стратегическому планированию "КазАвтоПром" Артур Мискарян.

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