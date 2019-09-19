Казахстан в 2020 году начнет поставки в КНР топливных сборок для АЭС

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Вене 16-20 сентября проходит ежегодная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Казахстанскую делегацию возглавляет министр энергетики Канат Бозумбаев, который на полях мероприятия провел ряд встреч, передает Kazakhstan Today.

В частности, на встрече с председателем Агентства по атомной энергии КНР было отсечено, что компании двух стран сотрудничают сегодня в поставках топливных таблеток в КНР и в совместном строительстве в Казахстане завода по производству ядерного топлива для АЭС КНР, сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.

Бозумбаев поддержал предложение китайской стороны о приобретении экспортных объемов казахстанской продукции для обеспечения потребностей атомной энергетики Китая. Стороны обсудили увеличение поставок урана и начало поставок в следующем году топливных сборок для китайских АЭС предприятиями Казатомпрома", - уточнили в ведомстве.

Также, по информации пресс-службы, достигнута договорённость о повышении руководителей совместной рабочей группы до уровня вице-министров.

В свою очередь, на встрече с Комиссариатом по атомной энергии Индии Бозумбаев сообщил о готовности казахстанской стороны к подписанию новых контрактов с Департаментом атомной энергии Индии по поставке урана. Стороны договорились об углублении сотрудничества в атомной отрасли.

Кроме того, Бозумбаев встретился с представителями Государственной корпорации "Росатом". Стороны обсудили исполнение соглашения ВОУ-НОУ (ГК "Росатом"), а также полученные результаты от принятых мер по снижению добычи урана в РК в 2018-2020 годах, что положительно повлияло на цену урана на рынке. Сегодня Казатомпром вышел с инициативой по сохранению в 2021 году 20% снижения добычи всеми СП в Казахстане.

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