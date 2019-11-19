В Карагандинской области в 2020 году начнется строительство 29 жилых домов

Фото: karaganda-region.gov.kz

Караганда. 18 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2020 году начнётся строительство 29 жилых домов. Об этом на аппаратном совещании в акимате области сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области Тайхан Калмаханов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима области, с начала текущего года в регионе сдано в эксплуатацию более 3 тыс. квартир.

По итогам 10 месяцев 2019 года за счёт всех источников финансирования введено в эксплуатацию 3084 квартиры. Это составляет 103,3% к показателю аналогичного периода 2018 года. По программе "Нурлы жер" в 2019 году на строительство, выкуп арендного, кредитного жилья, на инженерные коммуникации из республиканского и местного бюджетов выделено 12,3 млрд тенге", - отчитался Тайхан Калмаханов.

Также отмечается, что по программе "Бакытты отбасы" в этом году Жилстройсбербанк принял 255 заявок, из которых 236 уже одобрены. На сегодняшний день выдано 146 займов на покупку квартир.

Всего в этом году в регионе многодетным семьям планируют выдать 111 арендных квартир и 770 кредитных.

В пресс-службе уточнили, что в 2020 году, по плану, арендные квартиры должны предоставить 1969 семьям. Кроме того, начнётся строительство 29 жилых домов в городах и районах области.

Выслушав доклад, глава региона Женис Касымбек поручил акимам городов и районов тщательно следить за качеством и темпами строительства жилья.

Все планы нужно реализовать до конца этого года. Это крайне важный вопрос. Необходимо сокращать очереди на получение квартир и срок ожидания", - сказал аким области.

Он также напомнил о необходимости подготовки бюджетных заявок на строительство новых домов в рамках второго этапа программы "Нурлы жер". Он стартует в 2020 году и продлится пять лет.

В 2019 году из республиканского и местного бюджетов выделено 3,1 млрд тенге для строительства арендного жилья для очередников. Планируется возведение 15 жилых комплексов на 706 квартир, из которых в текущем году будет введено в эксплуатацию 11 проектов на 356 квартир.

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