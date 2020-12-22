Нацбанк скорректировал прогноз ВВП на 2020 год в сторону снижения

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана представил обновленные сценарии развития экономики на 2021 год, передает Kazakhstan Today.

По словам заместителя председателя Национального банка Акылжана Баймагамбетова, прогноз ВВП на 2020 год скорректирован в сторону снижения - в пределах 2,5-2,7%. В основном это связано с более низкой траекторией фактического ВВП и ухудшением эпидемиологической ситуации в отдельных регионах страны.

По мере стабилизации эпидемиологической обстановки, восстановления мировой экономики и внутреннего спроса динамика ВВП перейдет в положительную зону уже во втором квартале 2021 года. В результате по итогам следующего года темпы роста составят 3,7-4,0%. В первом полугодии 2022 года - темпы те же.

Улучшение эпидемиологической обстановки повысит активность среди потребителей, нормализует ситуацию на рынке труда, приведет к росту реальных доходов населения и потребительского кредитования", - сказал Акылжан Баймагамбетов.

Он добавил, что ожидается усиление инвестиционной активности. Способствовать этому будут рост внутреннего и внешнего спроса, реализация государственных антикризисных программ и исполнение отложенных инвестпроектов.

На фоне более выраженного дезинфляционного влияния внутреннего спроса, которое усиливается из-за повторного введения карантинных ограничений в некоторых регионах, прогноз инфляции пересмотрен в сторону снижения. Годовая инфляция по итогам этого года оценивается в пределах 7,3-7,5%.

Прогнозы инфляции на следующий год не претерпели значительных изменений. К концу 2021 года годовая инфляция замедлится к верхней границе целевого диапазона 4-6%.

Ранее глава Министерства нацэкономики Руслан Даленов представил план восстановления экономики Казахстана.

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