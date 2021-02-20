В Нацбанке объяснили, почему в 2020 году не удалось сдержать инфляцию в коридоре 4-6%

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Советник председателя Национального банка Олжас Тулеуов объяснил, почему в 2020 году не удалось сдержать инфляцию в коридоре 4-6% , передает Kazakhstan Today.

По его словам, 2020 стал уникальным годом с учетом влияния на мировую экономику пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

В этой связи центробанкам пришлось стать стимулирующей силой в экономике. И здесь Национальный банк Казахстана не стал исключением. НБ РК профинансировал антикризисные инициативы на общую сумму до 2,3 трлн тенге, это больше половины от всего объема финансирования государством антикризисных мер в Казахстане за прошлый год. При этом монетизация экономики за 2020 год или отношение широкой денежной массы к номинальному ВВП страны, по нашим предварительным оценкам, составила 36,8%. Это на 5 процентных пунктов выше показателя за 2019 год и максимальный уровень монетизации казахстанской экономики, начиная с 2017 года. Данные цифры показывают, что Нацбанк обеспечил экономику необходимым объемом ликвидности, нужную для восстановления и роста экономической активности в стране в момент острого кризиса", - сказал Тулеуов.

Он отметил, что Нацбанк одновременно работал над выполнением главной цели - обеспечением стабильности цен. Основным инструментом была базовая ставка.

По итогам прошлого года инфляция ожидаемо вышла из коридора в 4-6% и составила 7,5%. Но в марте прошлого года прогнозировалось, что инфляция может достигнуть двузначного показателя - 11%. Этот прогноз учитывал случившиеся и ожидаемые шоки на валютном и товарном рынках на фоне пандемии коронавируса. Более низкой инфляции удалось добиться благодаря своевременным мерам - сохранению положительной реальной ставки в экономике и обеспечению инвестиционной и сберегательной привлекательности номинированных в тенге активов", - сказал он.

Тулеуов объяснил, что основной вклад в инфляцию внесло повышение стоимости на продовольствие.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, прошлый год в целом стал рекордным по росту цен на продукты питания во всем мире с 2014 года, что также отразилось на ускорении продовольственной инфляции практически во всех странах. Между тем непродовольственная компонента инфляции в Казахстане, которая в большей степени отражает динамику монетарных факторов и, следовательно, действенность денежно-кредитной политики, весь прошлый год сохранялась на низких с 2015 года значениях около 5,5%", - сказал он.

По мнению эксперта, ускорение инфляции стало общим трендом для всего региона. Фактический годовой уровень инфляции в государствах ЕАЭС также вышел из коридоров центробанков, а где-то даже достиг многолетних максимумов. Наибольший прирост произошел в Кыргызстане - с 3,1% до 9,7%, а наименьший - в Казахстане (с 5,4% до 7,5%) и России (с 3,0% до 4,9%).

Также стоит отметить, что для казахстанской инфляции, помимо отмеченных циклических факторов, характерно воздействие и структурных дисбалансов в нашей экономике, которые являются источниками шоковых всплесков потребительских цен. Это процикличная бюджетная политика, слабая конкуренция на рынках продовольствия, отсутствие широкого доступа для малых и средних производителей сельскохозяйственной продукции на крупные торговые предприятия, низкий уровень развития транспортно-распределительной инфраструктуры на товарных рынках и другое", - сказал Тулеуов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства